Китай провел испытание баллистической ракеты в Тихом океане

7 июля 2026, 11:15

Китай провел испытательный запуск баллистической ракеты большой дальности в южной части Тихого океана.

По данным Xinhua, запуск был осуществлен с атомной подводной лодки с использованием макета боеголовки. В Пекине заявили, что испытание носило плановый характер, соответствовало международному праву и не было направлено против какой-либо страны.Испытание вызвало обеспокоенность Австралии и Новой Зеландии. Глава МИД Австралии Вонг назвала запуск дестабилизирующим фактором для региона, а вице-премьер Марлз заявил, что подобные действия подрывают мир и безопасность в Тихом океане.Власти Новой Зеландии также выразили обеспокоенность, отметив, что ракета была запущена в безъядерную зону южной части Тихого океана. При этом Пекин заранее уведомил Канберру и Веллингтон о предстоящем испытании.