EcoFlow RAPID Pro - повербанк для планшетів

25 июля 2026, 11:13

Повербанк EcoFlow RAPID Pro дозволяє заряджати смартфони, планшети, ноутбуки та інші гаджети швидко та без компромісів, де б ви не були.

Ємність: 20 000 мА·год

Потужність: 230 Вт

Ключові переваги:

Порти для всіх завдань: 1×USB-C 100 Вт, 2×USB-C по 65 Вт і вбудований USB-C кабель 100 Вт дозволяють одночасно заряджати декілька пристроїв без зайвих адаптерів.

Швидка підготовка до роботи: заряд до 80 % упродовж 47 хв через станцію EcoFlow RAPID Pro 320 Вт.

Інтелектуальне керування енергією: налаштуйте оптимізацію батареї, щоб продовжити термін служби повербанку та підключених пристроїв.

РК-екран відображає стан заряду та дозволяє налаштувати дисплей у режимі очікування.