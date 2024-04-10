Квітневі знижки на гаджети OPPO

10 апреля 2024, 10:15

OPPO AED Україна оголосили суперціни на цілу лінійку гаджетів. Тепер в усіх торгових мережах, де офіційно представлені гаджети OPPO, можна зробити покупку за вигідними цінами.

Смартфон ОРРО А78 (8/128 ГБ) пропонує подвійні стереодинаміки, блискавичну 67Вт SUPERVOOC зарядку і довговічний акумулятор ємністю 5000 мАг. Це перший телефон серії A, оснащений 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і частотою дискретизації дотику до 180 Гц.

ОРРО A78 оснащений системою камер, що включає 50 МП основну камеру та низку нових функцій, які полегшують фото та відео зйомку.

Смартфон ОРРО A78 працює на мобільній платформі Snapdragon® 680 та має 8 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ постійної пам'яті з можливістю встановлення до 1 ТБ додаткової пам'яті через слот для карт пам'яті SD. До того ж, смартфон має функцію розширення RAM до 16 ГБ (8+8 ГБ) за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 7499 грн (08/04-21/04).



Планшет OPPO Pad Neo працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери, звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo універсальним варіантом на ринку планшетів.

Вражаюча роздільна здатність 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливе 96% колірне охоплення NTSC і пікова яскравість 400 ніт підняла чіткість і яскравість дисплея на абсолютно новий рівень в ОРРО Pad Neo. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland.

Живить OPPO Pad Neo SUPERVOOC 33 Вт і великий акумулятор ємністю 8 000 мАг, а великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Звичайна ціна ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi 12999 грн. Акційна ціна 10999 грн (08/04-21/04).

Звичайна ціна ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE 14999 грн. Акційна ціна 13499 грн (08/04-21/04).



TWS навушники OPPO Enco Buds2 захищені за стандартом IPX4 та підтримують функцію шумозаглушенння під час дзвінків, що дозволить спілкуватися у громадському транспорті, центрі міста, інших шумних місцях. Працюють OPPO Enco Buds2 за допомогою версії Bluetooth 5.2. Це забезпечує стабільність передачі даних. Крім того навушники мають спеціальний ігровий режим, який дозволяє занурюватися у віртуальні розваги з мінімальною затримкою звуку та сенсорне керування для максимальної зручності користувачів.

Звичайна ціна 1 999 грн. Акційна ціна 999 грн (08/04-21/04).В акції приймають участь і безліч інших пристроїв ОРРО - на будь-який смак та гаманець:Смартфон ОРРО Reno10 15999 грн замість 19999 грн + фірмовий чохол у подарунок (08/04-21/04)Смартфон ОРРО A98 11999 грн замість 14999 грн (01/04-21/04)Смартфон ОРРО A17k 3499 грн замість 4555 грн (01/04-21/04)Планшет ОРРО Pad Air (4/128) 7999 грн замість 9999 грн (01/04-14/04)TWS навушники ОРРО Air3i 1699 грн замість 1999 грн (01/04-14/04)Квітнева акція від OPPO — чудова нагода отримати крутий гаджет за приємною ціною. Шукайте акційні пропозиції в мережах та онлайн магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Eldoradо, Епіцентр, Rozetka та інших.