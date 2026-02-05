OPPO пропонує знижки на свою техніку до Дня святого Валентина

5 февраля 2026, 12:38

Напередодні Дня святого Валентина OPPO AED Україна запускає Love Season Sale — спеціальний розпродаж на гаджети бренду.

Це нагода потішити кохану людину або себе корисною технологією, яка допомагає бути ближчими, зберігати спогади й щодня нагадує про увагу та безцінний зв’язок.



OPPO Reno13 має 6,7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93,4%. Завдяки захисту IP69 смартфон витримує занурення у воду на глибину до 2 м, підтримує підводну зйомку без чохла та має окремий режим підводної камери.

Основна камера — 50 Мп, селфі — 50 Мп, відео 4K з обох боків. AI-інструменти — Clarity Enhancer, Unblur, Reflection Remover — допомагають покращити фото, а функція AI Motion оживляє зображення.

Смартфон працює на 4-нм процесорі MediaTek Dimensity 8350, має ефективну систему охолодження та ігрову оптимізацію AI HyperBoost. Акумулятор 5600 мАг підтримує зарядку SUPERVOOC 80 Вт і зберігає 80% ємності навіть через 5 років.

ОРРО Reno13 (12/256 Гб) звичайна ціна 24999 грн. Акційна ціна 18888 грн (02/02-15/02).



Стильний смартфон OPPO Reno14F 5G має ступінь захисту IP69, яскравий AMOLED-дисплей і вдосконалені ШІ-функції для фото, відео та повсякденних задач. Завдяки новому дизайну Iridescent Mermaid із перламутровим сяйвом модель поєднує сучасну естетику з витривалою конструкцією. Екран підтримує функції Splash Touch і Glove Mode — зручно користуватись навіть мокрими руками чи в рукавичках.

Смартфон оснащений 50 Мп основною камерою, 32 Мп фронтальною та ультраширокою і макрокамерами для гнучких сценаріїв зйомки. За плавну роботу відповідає чип Snapdragon 6 Gen 1 (4 нм), що забезпечує високу енергоефективність і продуктивність для повсякденних задач і мобільного геймінгу.

Reno14 F 5G підтримує функції ШІ Рухомі фото 2.0, ШІ Перекомпонування, ШІ Редактор і ШІ Ідеальний кадр — для редагування фото, покращення чіткості, заміни елементів на зображенні та збереження ідеальних кадрів. Працює на ColorOS 15 з Trinity Engine, підтримує інтелектуальні інструменти для обробки документів, перекладу в реальному часі, створення нотаток і ШІ Асистента для дзвінків.

ОРРО Reno14F 5G (8/256 Гб) звичайна ціна 15999 грн. Акційна ціна 13999 грн (02/02-15/02).OPPO A5 — витривалий смартфон із батареєю на 6000 мАг, який зберігає до 80% ємності навіть через 5 років. Пристрій захищений від пилу та вологи за стандартом IP65 і відповідає військовим стандартам ударостійкості. Смартфон має 6,67-дюймовий дисплей із яскравістю до 1000 ніт, потужний чип Snapdragon 6s Gen1 і працює на ColorOS 15 з підтримкою Google Gemini. OPPO A5 оснащений основною камерою 50 Мп із автофокусом та монохромною камерою 2Мп, фронтальною камерою 5 Мп та підтримує ШІ-функції обробки фото. Зарядка SUPERVOOC 45 Вт відновлює 30% батареї за 19 хвилин.Серед інших переваг — ударостійкий корпус та режим гучності до 300%. OPPO A5 6/128 комплектується 6 ГБ оперативної (+ додаткові 6 ГБ розширення) та 128 ГБ постійної пам'яті. OPPO A5 8/256 комплектується 8 ГБ оперативної (+ додаткові 8 ГБ розширення) та 256 ГБ постійної пам'яті. OPPO A5x має 4 Гб оперативної (+ додаткові 4 ГБ розширення) та 128 ГБ постійної пам'яті.

ОРРО A5 (8/256 ГБ) звичайна ціна 8499 грн. Акційна ціна 7499 грн (02/02-15/02).

ОРРО A5 (6/128 ГБ) звичайна ціна 7499 грн. Акційна ціна 6499 грн (26/01-15/02).

ОРРО A5х NFC (4/128 ГБ) звичайна ціна 5999 грн. Акційна ціна 5555 грн (02/02-15/02).

Універсальний планшет OPPO Pad SE з 11-дюймовим яскравим IPS екран (500 ніт), 4 динаміками з підтримкою Hi-Res Audio та батареєю на 9340 мАг, яка забезпечує до 11 годин відео чи 80 годин музики. Працює з Google Gemini, має дитячий режим із батьківським контролем, ШІ помічник для нотаток, функцію дублювання екрана та зручний обмін файлами через O+ Connect і drag & drop.

Товщина корпусу — лише 7,39 мм, зарядка SUPERVOOC 33 Вт, інтелектуальне енергозбереження, тестована стабільність роботи протягом 36 місяців. OPPO Pad SE легко взаємодіє з іншими пристроями, підтримує спільне користування в родині та підходить для навчання, творчості й розваг.

ОРРО Pad SE LTE (6/128 Гб) звичайна ціна 11111 грн. Акційна ціна 9499 грн (02/02-15/02).

ОРРО Pad SE WiFi (4/128 Гб) звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 8299 грн (02/02-15/02).



OPPO Enco Buds3 Pro з автономністю до 54 годин і швидкою зарядкою: 10 хвилин — 4 години прослуховування. Акумулятор зберігає до 80% ємності після 1000 циклів заряджання, що підтверджено сертифікацією TÜV Rheinland. Навушники оснащені 12,4-мм динаміком із титановим покриттям, підтримують еквалайзер Enco Master та Bluetooth 5.4 із затримкою 47 мс. Захист IP55 дозволяє використовувати їх під час тренувань, а подвійне підключення й Google Fast Pair забезпечують зручну взаємодію з різними пристроями. Вага одного навушника — лише 4,3 г.

ОРРО Buds3 Pro звичайна ціна 2222 грн. Акційна ціна 1555 грн (02/02-15/02).

ОРРО Buds3 звичайна ціна 2399 грн. Акційна ціна 1555 грн (26/01-15/02).



День закоханих — це привід подбати одне про одного без гучних слів, а Love Season Sale від OPPO дарує можливість обрати практичний подарунок за вигідною ціною. Ще й на квіти вистачить:)

Акційні пропозиції вже доступні на офіційному сайті oppoua.com, а також на сайтах і в магазинах партнерів бренду по всій Україні: Comfy, Citrus, Фокстрот, Алло, Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.