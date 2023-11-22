Два тижні "чорних" знижок на гаджети OPPO

22 ноября 2023, 8:48

Київ — найулюбленіша п’ятниця року - остання п'ятниця листопада, "чорна" від знижок і пропозицій улюблених брендів.

ОРРО AED Україна теж оголошує знижки на свої гаджети. А найголовніше, для фанів бренду ОРРО "чорна п'ятниця" триватиме два тижні, з 20 листопада до 3 грудня.

Смартфони

Смартфон OPPO A38 (4/128Гб) на платформі MediaTek Helio G85 з 33Вт SUPERVOOC швидкою зарядкою і 5000 мАг потужним акумулятором. Пристрій може похвалитися 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, приголомшливим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і режимом надгучності, що ідеально поєднуються для забезпечення виняткового користувацького досвіду для повсякденного використання та розваг.

Пристрій має 6,56-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 90 Гц і колірною гамою 96% DCI-P3, який може досягати 720 ніт яскравості в режимі високої яскравості.OPPO A38 оснащений 4Гб RAM+128Гб ROM та технологією розширення пам'яті, яка дозволяє конвертувати вільний простір ПЗУ в 4 Гб оперативної пам'яті.OPPO A38 також пропонує користувачам режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає посилити гучність динаміка на 300%.

Звичайна ціна - 7 299 грн. Акційна ціна - 5 555 грн (20/11-03/12).



Смартфон OPPO A58 (6/128Гб) має чудовий 6,72-дюймовий FHD+ Sunlight дисплей та оновлені подвійні стереодинаміки. Також гаджет може похвалитися потужною 33 Вт SUPERVOOC зарядкою та великим 5000 мАг акумулятором.

Розроблений з думкою про довговічність, OPPO A58 має ступінь захисту IP54 і захищений від звичайного падіння та потрапляння пилу.

Оснащений 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, смартфон дозволяє користувачам робити кришталево чисті знімки з високою роздільною здатністю. А технологія розширення оперативної пам'яті OPPO RAM Expansion дозволяє збільшити обсяг доступної оперативної пам'яті, додавши ще 8 ГБ, забезпечуючи додатковий рівень плавності роботи для щоденного використання.

Звичайна ціна - 7 999 грн. Акційна ціна - 5 999 грн (20/11-03/12).



Смартфон OPPO A98 (8/256 ГБ) оснащений акумулятором флагманського рівня з 67Вт надшвидкою зарядкою SUPERVOOC, великим 5000 мАг акумулятором та технологією OPPO Battery Health Engine. Крім того, смартфон має неймовірно великий 6,72-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, оснащений технологією розширення оперативної пам'яті та новітньою ColorOS 13.1.

5G мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 695 забезпечує потужну та надійну роботу смартфона. OPPO A98 5G оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, а також підтримує розширення за допомогою SD-карти до 1 ТБ. Завдяки технології розширення оперативної пам'яті OPPO, об'єм оперативної пам'яті телефону можна збільшити до 8 ГБ невикористаної пам'яті ROM, що подвоює обсяг доступної оперативної пам'яті.Завдяки потрійній основній камері з роздільною здатністю 64 Мп та 32 Мп фронтальній камері ви зможете створити захопливі фотографії та відео.- 15 999 грн.- 12 799 грн (20/11-03/12).

TWS навушники OPPO Enco Air3 оснащені технологією Bluetooth 5.3 та гарантують наднизьку затримку. Одного заряду вистачає на 6 годин прослуховування, а із зарядним кейсом можна слухати до 25 годин. OPPO Enco Air3 мають на 35% більшу енергоефективність, на 50% довший час автономної роботи та точніше відтворення звуку, ніж інші навушники аналогічного сегменту.

Навушники працюють із високою потужністю, зберігаючи високий рівень музичних деталей завдяки 13,4-мм динамікам. ОРРО Enco Air3 оснащені модулем DSP і забезпечують довшу витривалість і кращу якість звуку, а також керують обробкою OPPO Alive Audio в самих навушниках для більш захоплюючого, тривимірного звучання.- 2 499 грн.- 1 599 грн. (20/11-03/12)захищені за стандартом IPX4 та підтримують функцію шумозаглушенння під час дзвінків, що дозволить спілкуватися у громадському транспорті, центрі міста, інших шумних місцях. Працюють OPPO Enco Buds2 за допомогою версії Bluetooth 5.2. Це забезпечує стабільність передачі даних. Крім того навушники мають спеціальний ігровий режим, який дозволяє занурюватися у віртуальні розваги з мінімальною затримкою звуку та сенсорне керування для максимальної зручності користувачів.

Звичайна ціна - 1 999 грн. Акційна ціна - 999 грн (13/11-26/11)

Акція поширюватиметься і на інші моделі гаджетів для повноцінного технологічного життя в стилі смарт:

ОРРО Reno10 (8/256 ГБ): 16 999 грн замість 19 999 грн, (20/11-03/12)

ОРРО Reno8 Т (8/128 ГБ): 10 999 грн замість 12 999 грн, (13/11-03/12)

ОРРО А78 (8/256 ГБ): 9 999 грн замість 11 111 грн, 06/11-03/12)

ОРРО А78 (8/128 ГБ): 8 999 грн замість 9 999 грн, 20/11-03/12)

ОРРО А58 (8/128 ГБ): 7 499 грн замість 8 999 грн, 13/11-26/11)

ОРРО А18 (4/128 ГБ): 4 999 грн замість 5 999 грн, 20/11-03/12)

ОРРО Pad (4/128 Гб): 8 499 грн замість 10 999 грн, (20/11-03/12)

ОРРО Pad (4/64 Гб): 7 999 грн замість 9 999 грн, (13/11-03/12)

TWS навушники ОРРО X2: 5 555 грн замість 5 999 грн, (20/11-03/12)

TWS навушники ОРРО Air3 Pro: 2 999 грн замість 3 499 грн, (13/11-26/11)

TWS навушники ОРРО Air2 Pro: 2 499 грн замість 2 999 грн, (13/11-26/11)

Придбати гаджети ОРРО за акційною ціною і скористуватись “чорними” знижками, можна на на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", Eldoradо, Rozetka та інших.