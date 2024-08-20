ОРРО пропонує знижки на свої гаджети до Дня знань

20 августа 2024, 22:57

Компанія ОРРО AED Україна влаштовує марафон знижок на улюблені моделі українських користувачів.



Смартфон ОРРО Reno12 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, здатним відображати до 1,07 мільярда кольорів, а також апаратним захистом очей від низького рівня синього світла. Для захисту екрану Reno12 вперше у світі використовує скло Corning Gorilla Glass 7i, яке має винятковий захист від падінь. А завдяки класу захисту IP65 модель забезпечує виняткову пиле- та водонепроникність.

Reno12 працює на кастомізованій 4-нм мобільній платформі MediaTek Dimensity 7300-Energy. Процесор RAM-Vita покращує використання оперативної пам'яті, прискорюючи запуск програм і перемикання між ними. Він може підтримувати роботу активних фонових додатків протягом неймовірних 72 годин. Крім того, функція розширення оперативної пам'яті OPPO може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять.



Завдяки підтримці 80Вт зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge потужний 5000 мАг акумулятор можна зарядити з 1% до 49% всього за 18 хвилин, а для повного 100% заряду потрібно лише 46 хвилин.Крім того, смартфон оснащений 50 Мп основною камерою з сенсором Sony LYT-600 з повнопіксельним всеспрямованим автофокусом і системою OIS, а також 32 Мн селфі камерою, ультраширококутною камерою та макрокамерою.



Звичайна ціна ОРРО Reno12 19 999 грн. Акційна ціна 17 999 грн (19/08-08/09).



Надзвичайно стильний телефоном зі штучним інтелектом (ШІ) ОРРО Reno12 FS оснащений інтелектуальним адаптивним екраном з частотою оновлення 120 Гц та іковою яскравістю до 2100 ніт. OPPO Reno12 FS 5G підвищує якість фотозйомки завдяки системі надчіткої камери, що включає в себе високоякісну основну камеру на 50 Мп, макрокамеру на 2 Мп для ідеальних портретів крупним планом та надширококутну камеру на 8 Мп з кутом огляду 112 градусів, доповнену селфі-камерою на 32 Мп з кількома фокусними відстанями.OPPO Reno12 FS 5G працює на платформі MediaTek Dimensity 6300 та доступний у конфігурації пам'яті: 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ ПЗУ, а також до 12 ГБ додаткової віртуальної оперативної пам'яті за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Смартфон оснащений передовим функціям штучного інтелекту, таким як ШІ Вирізання зображень 2.0 (AI Eraser 2.0) та Розумне виділення зображень 2.0 (Smart Image Matting 2.0), а також інструментами штучного інтелекту, як-от ШІ Резюме запису (AI Recording Summary), ШІ письменник (AI Writer) та іншим.



Завдяки великому акумулятору ємністю 5000 мАг та 45-ватному зарядному пристрою SUPERVOOC TM Flash Charge, смартфон можна зарядити до 100% за 71 хвилину. Навіть швидка 10-хвилинна зарядка від 1% може забезпечити понад 7 годин відтворення музики або понад 6 годин розмов.



Звичайна ціна ОРРО Reno12 FS 17 999 грн. Акційна ціна 14 999 грн (19/08-08/09).



Планшет OPPO Pad Neo працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою новлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери,звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo універсальним варіантом на ринку планшетів.



Вражаюча роздільна здатність 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливе 96% колірне охоплення NTSC і пікова яскравість 400 ніт підняла чіткість і яскравість дисплея на абсолютно новий рівень в ОРРО Pad Neo. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland.



Живить OPPO Pad Neo SUPERVOOC 33 Вт і великий акумулятор ємністю 8 000 мАг, а великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.



Звичайна ціна ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE 14 999 грн. Акційна ціна 11 111 грн (19/08-08/09).



Звичайна ціна ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi 12 999 грн. Акційна ціна 9 999 грн (19/08-08/09).



Бездротові навушники OPPO Enco Air4 Pro оснащені потрійним мікрофоном та забезпечують надширокочастотне активне шумопоглинання, що досягає глибини 49 дБ охоплює широкий діапазон до 4000 Гц. Інноваційна конструкція з потрійним мікрофоном ефективно зменшує шум вітру та інші заважаючі звуки, забезпечуючи кришталево чисту якість зв'язку навіть при швидкості вітру до 20 км/год. OPPO Enco Air4 Pro отримали сертифікат TÜV Rheinland за своє високоефективне умопоглинання.

В основі звукової досконалості OPPO Enco Air4 Pro лежить 12,4-міліметровий драйвер Extra Large Driver і Bluetooth-кодек LHDC 5.0, сертифікований Hi-Res Audio. Ці навушники підтримують передачу даних з надвисокою швидкістю до 1 Мбіт/с, частотою дискретизації до 96 кГц і роздільною здатністю до 24 біт.

Разом із кейсом навушники забезпечують вражаючий час автономної роботи - до 44 годин у режимі відтворення музики та додатково до 12 годин у режимі очікування.Пило-та водонепроникність відповідає стандарту IP55. Наднизька затримка всього 47 мс робить цей пристрій ідеальним для геймерів і

стримерів, пропонуючи тривале використання з меншим енергоспоживанням. OPPOEnco Air4 Pro підтримують одночасне підключення до двох пристроїв і сумісний зі мартфонами, планшетами та ПК, що працюють на системах Android, iOS або Windows.

Звичайна ціна ОРРО Enco Air4 Pro 3 999 грн. Акційна ціна 2 999 грн (19/08-08/09).



На цьому привабливі пропозиції не закінчуються. OPPО AED Україна пропонує суперціни й на інші гаджети-бестселери:



TWS-навушники OPPO Enco Buds2 – 899 грн замість 1 999 грн. (12/08-01/09)

TWS-навушники OPPO Enco Buds2 Pro - 1 499 грн замість 2 499 грн. (12/08-

01/09)

Смартфон ОРРО A60 (8/256 ГБ) – 8 499 грн замість 9 499 грн. (12/08-08/09)

Смартфон ОРРО А60 (8/128 ГБ) – 7 999 грн замість 8 499 грн. (12/08-08/09)

Планшет OPPO Pad Air (4/128 ГБ) - 7 499 грн замість 9 999 грн. (19/08-08/09) + чохол в подарунок

TWS навушники OPPO Enco X3i - 4 999 грн замість 5 555 грн. (12/08-01/09)

TWS навушники OPPO Enco Air3i - 1 499 грн замість 1 999 грн. (19/08-08/09)



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