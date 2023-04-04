4 апреля 2023, 10:45

ОРРО AED Україна презентує новітні бездротові навушники OPPO Enco Air3 з потужним алгоритмом для ще більш розширеної звукової сцени.

Оснащені модулем DSP, ОРРО Enco Air3 не тільки забезпечують довшу витривалість і кращу якість звуку, ніж їхні попередники, вони також керують обробкою OPPO Alive Audio в самих навушниках для більш захоплюючого, тривимірного звучання.

Крім того, OPPO Enco Air3 також має Bluetooth 5.3, щоб синхронізувати аудіо та відео для плавного перегляду фільмів; у поєднанні зі спеціальними функціями, такими як подвійне підключення, це надає користувачам відчуття повного занурення.Динаміки в навушниках OPPO Enco Air3 мають діафрагми діаметром 13,4 мм, які пропускають вдвічі більше повітря, ніж звичайні діафрагми діаметром 12 мм, які є в більшості навушників. Це дозволяє отримати більш насичений і проникливий бас і чистий, живий вокал. Наша конструкція драйвера гарантує високу точність звуку та дає слухачам вражаючий досвід прослуховування.

Крім того, OPPO Enco Air3 також оснащені Cadence Tensilica HiFi 5 DSP, що забезпечує обчислювальну потужність, раніше нечувану для бездротових навушників цього цінового сегменту. OPPO Enco Air3 мають на 35% більшу енергоефективність, на 50% довший час автономної роботи та точніше відтворення звуку, ніж інші навушники аналогічного сегменту.



Завдяки обчислювальній потужності Cadence HiFi5 DSP, навушники OPPO Enco Air3 надають неперевершений досвід від OPPO Alive Audio. Обробка OPPO Alive Audio здійснюється в самих навушниках, тож ви можете насолоджуватися об’ємним звуком, як у кінотеатрі, незалежно від марки телефону чи аудіоплеєра, який ви використовуєте.



Напівпрозорий футляр відкривається під кутом 110°. Потримавши його в руці, ви відчуєте на дотик, що футляр є дещо еластичним. Відкривши його, ви побачите навушники, що лежать горизонтально, що дозволяє досить легко їх вийняти навіть для користувачів із великими пальцями чи довгими нігтями. Магніти в футлярі та на ніжках навушників утримують їх на місці.



Дизайн самих навушників ще більш вигадливий, прозора округла основа нагадує блискучу краплю роси. Кожен навушник важить лише 3,7 г, тому ви можете носити їх скільки завгодно довго без відчуття дискомфорту. OPPO Enco Air3 мають рівень захисту IP54, тобто вони стійкі до бризок води.



На додаток до якості звуку та дизайну, OPPO Enco Air3 використовують Bluetooth 5.3 для передачі з низькою затримкою та сильнішим захистом від перешкод, щоб користувачі мобільних телефонів різних марок могли насолоджуватися стабільною синхронізацією аудіо та відео. Функція подвійного підключення пристроїв через Bluetooth вирішує громіздку операцію перемикання між двома пристроями. Коли один пристрій призупинено та вимкнено, інший пристрій може почати відтворення звуку.



Що стосується витривалості батареї, навушники можна використовувати до 6 годин без футляра і 25 годин з футляром для зарядки, який також підтримує флеш-зарядку. Лише за 10 хвилин заряджання ви зможете насолоджуватися безперервним прослуховуванням музики цілих 2 години.



В Україні придбати бездротові навушники OPPO Enco Air3 можна на сайтах і в магазинах наших партнерів: oppoua.com, Eldoradо, Comfy, «Фокстрот», «Алло», Citrus, Rozetka та інших за ціною лише 2499 грн. Навушники OPPO Enco Air3 представлені в Україні у двох кольорових рішеннях: Бузковий (Misty Purple) та Білий (Glaze White).