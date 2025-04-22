OPPO Enco Buds3 Pro - TWS-навушники з тривалою автономністю та надійною якістю

22 апреля 2025, 15:45

OPPO AED Україна оголосила про старт продажів бездротових навушників OPPO Enco Buds3 Pro.



Створені для довговічності, ці навушники забезпечують до 54 годин відтворення музики та унікальну якість батареї завдяки технології Hyper Durable Battery, підтвердженій унікальною сертифікацією TÜV Rheinland Battery Health Certification.

Оснащені 12,4-мм надвеликим динаміком, OPPO Enco Buds3 Pro забезпечують збалансований, насичений звук, а також підтримують надшвидку зарядку, налаштовуваний еквалайзер Enco Master, захист від пилу та вологи IP55, подвійне підключення, Google Fast Pair, голосового помічника AI та багато іншого. Завдяки надлегкому, ергономічному та компактному дизайну OPPO Enco Buds3 Pro — це ідеальний вибір для користувачів, які шукають бюджетні TWS-навушники з чудовою продуктивністю та довговічністю.

Завдяки надтривалому заряду OPPO Enco Buds3 Pro позбавлять вас хвилювань щодо розрядки в дорозі. Разом із зарядним кейсом навушники забезпечують до 54 годин відтворення музики або до 12 годин лише від навушників, що дозволяє насолоджуватися улюбленим контентом протягом кількох днів без підзарядки. Для голосових дзвінків OPPO Enco Buds3 Pro пропонують понад добу безперервного зв’язку — до 30 годин разом із зарядним кейсом або до 7 годин лише від навушників. До того ж, завдяки технології Super Fast Charging усього 10 хвилин зарядки достатньо для 4 годин безперервного прослуховування музики.

Технологія Hyper Durable Battery робить OPPO Enco Buds3 Pro одними з небагатьох TWS-навушників, що отримали сертифікацію TÜV Rheinland Battery Health Certification. Завдяки цьому акумулятор зберігає до 80% своєї ємності навіть після 1 000 циклів заряджання, що значно перевищує стандартні показники галузі.

Ще одним підтвердженням надійності є міцна конструкція OPPO Enco Buds3 Pro. Завдяки класу захисту IP55 навушники витримують пил та вологу, що робить їх ідеальними для активного способу життя — від спортивних тренувань до пригод у природі.

Серцем звукових можливостей OPPO Enco Buds3 Pro є 12,4-мм динамік, який має на 37% більшу площу вібрації порівняно зі стандартними 9-мм динаміками. Це забезпечує глибші низькі частоти, потужний звук та ширший динамічний діапазон. Додаткове титанове покриття збільшує жорсткість діафрагми для кришталево чистих високих частот, а неодимовий магніт N52 підсилює звукову енергію, створюючи ще більш насичений та деталізований звук.Для ще кращого звучання користувачі можуть налаштовувати еквалайзер Enco Master. Він має три попередньо встановлені режими — Original, Bass Boost та Clear Vocals, а також дозволяє створювати персоналізовані звукові профілі через 6-смуговий еквалайзер.OPPO Enco Buds3 Pro підтримують версію Bluetooth 5.4, що забезпечує стабільну передачу аудіо з мінімальними затримками. Завдяки наднизькій затримці лише 47 мс навушники гарантують плавний ігровий та стримінговий досвід із мінімальним енергоспоживанням.

Функція подвійного підключення дозволяє одночасно підключати OPPO Enco Buds3 Pro до двох пристроїв та швидко перемикатися між ними. Навушники сумісні з Android, iOS і Windows, що дає змогу легко переключатися між смартфоном, планшетом і ноутбуком. А завдяки Google Fast Pair користувачі Android можуть миттєво підключати навушники без додаткових налаштувань.

Для ще більшого комфорту OPPO Enco Buds3 Pro оснащені сенсорними елементами керування на ніжці навушників. За допомогою простих торкань можна змінювати гучність, відповідати на дзвінки, перемикати треки, робити фото або активувати Google Assistant.

OPPO Enco Buds3 Pro доступні у двох кольорах: Глянцевий білий (Glaze White) та графітовий Сірий (Graphite Grey). Вага одного навушника — всього 4,3 г, а їхня конструкція, що включає менший звуковий вихід та парасолькоподібні амбушури, забезпечує щільне та комфортне прилягання для тривалого носіння.Нові бездротові навушники OPPO Enco Buds3 Pro вже доступні в Україні на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

На старті продажів навушники OPPO Enco Buds3 Pro в кольорах Глянцевий білий (Glaze White) та графітовий Сірий (Graphite Grey) можна придбати за 1999 грн.