OPPO Enco Air5 Pro - TWS-навушники з вдосконаленим шумозаглушенням

7 апреля 2026, 14:15

Компанія OPPO представила Enco Air5 Pro — свої найновіші бездротові навушники з активним шумозаглушенням, створені для сучасних слухачів, що постійно перебувають у русі.



Завдяки системі вдосконаленого шумозаглушення з глибиною поглинання звуку до 55 дБ у надширокому частотному діапазоні 5 000 Гц, OPPO Enco Air5 Pro забезпечують спокій флагманського рівня за доступною ціною. На додачу, 12-міліметровий драйвер із титановим покриттям створює потужний звук, що нагадує атмосферу концерту, з насиченими та енергійними басами. Водночас вражаючий час автономної роботи — до 54 годин загального відтворення — дозволяє насолоджуватися музикою без сторонніх шумів ще довше.

Розроблені спеціально для блокування звуку людських голосів, OPPO Enco Air5 Pro миттєво створюють атмосферу тиші у переповнених та шумних місцях. Використовуючи систему ANC з подвійним зворотним зв’язком на базі трьох мікрофонів у кожному навушнику, флагманське шумозаглушення в OPPO Enco Air5 Pro забезпечує активне поглинання шуму на рівні 55 дБ у надширокому діапазоні 5 000 Гц. Ефективність системи підтверджена сертифікатом TÜV Rheinland за високі показники шумозаглушення, що дозволяє краще зосередитися будь-де: від студентських гуртожитків до метро чи офісів.



Для ще більшої ефективності функція динамічного ANC у реальному часі (Real-time Dynamic ANC) автоматично підлаштовує рівень шумозаглушення залежно від оточення та посадки навушників, створюючи стабільний баланс між тишею та комфортом. Завдяки точним обчисленням кожен звук зіставляється з оптимальною кривою шумозаглушення, що усуває такі проблеми, як надмірний тиск на вуха або низька ефективність через розбіжність між алгоритмами та реальним шумом.



Завдяки системі AI Clear Call із трьома мікрофонами в кожному навушнику, дзвінки залишаються кришталево чистими навіть у галасливому середовищі. Використовуючи архітектуру з трьома мікрофонами, два зовнішні мікрофони ідентифікують і фіксують мовлення, пригнічуючи фонові шуми, тоді як внутрішній мікрофон захоплює чистий голосовий сигнал безпосередньо з вушного каналу. Це дозволяє ефективно мінімізувати шум вітру та інші гучні звуки, забезпечуючи природну якість зв'язку навіть при швидкості вітру до 25 км/год.

Навушники OPPO Enco Air5 Pro створені для відтворення концертного звуку, де б ви не були. Це досягається завдяки поєднанню збільшеного драйвера та ретельного налаштування для чіткої деталізації та потужного басу. 12-міліметровий драйвер із титановим покриттям та конструкцією з великою амплітудою збільшує максимальний хід діафрагми на 100% порівняно з попереднім поколінням. Це гарантує енергійний, пружний бас, насичені середні частоти та кришталево чисті високі ноти. Працюєте ви під час довгих офісних сесій чи відпочиваєте у тривалому перельоті — живе та імерсивне звучання змусить поп, рок, класику та електроніку ожити, ніби ви стоїте в центрі сцени на концерті.



Сертифіковані за стандартами LHDC 5.0 Ultra HD та Hi-Res Audio, OPPO Enco Air5 Pro відтворюють аудіо високої роздільної здатності до 96 кГц із бітрейтом до 1 Мбіт/с. Вищий бітрейт не лише покращує якість звуку, а й стабілізує з’єднання в людних місцях, гарантуючи, що музика та відео залишатимуться чіткими та природними. На додачу до виняткової якості звуку, технологія OPPO Alive Audio створює тривимірну звукову сцену, що розширює ширину, глибину та спрямованість аудіо. Це дозволяє користувачеві відчути себе в центрі звукових подій під час перегляду фільмів у дорозі або насолодитися просторовим звучанням під час перерви на роботі.



Створені для подорожей, OPPO Enco Air5 Pro забезпечують до 54 годин загального відтворення разом із зарядним кейсом, тож можна не турбуватися про заряд протягом робочого тижня чи вікенду. Коли час обмежений, лише 10-хвилинна зарядка кейса та навушників забезпечує до 5 годин роботи. Повнiстю заряджені навушники дають можливість насолоджуватися улюбленими треками 13 годин.

Доповнює тривалу автономність ультралегка конструкція вагою 4,4 г та ергономічна форма, що знижує тиск на вухо для комфортного тривалого носіння. Захист від пилу та води за стандартом IP55 гарантує готовність навушників до пробіжок на свіжому повітрі, мінливої погоди та щоденного інтенсивного використання.



Завдяки передовим можливостям ШІ та програмного забезпечення, OPPO Enco Air5 Pro пропонують набір функцій для зручнішого використання. За допомогою функції Dual Connection навушники можуть одночасно підключатися до двох пристроїв, автоматично перемикаючи звук на той, що є активним у цей момент. Для швидкого керування, коли руки зайняті, користувачі можуть налаштувати персоналізовані жести через додаток HeyMelody або керувати музикою простими дотиками через Spotify Tap. Прямо через навушники також можна отримати доступ до AI-перекладу (включаючи режими «Живий переклад» та «Обличчям до обличчя»), що дуже зручно в подорожах. А технологія Smart Bluetooth 6.0. покращує стабільність з’єднання на великій відстані, забезпечуючи плавне прослуховування без затримок.



Бездротові навушники OPPO Enco Air5 Pro вже в наявності в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.

OPPO Enco Air5 Pro доступні в двох кольорах: Біла Перлина та Матовий чорний. Завдяки промо до старту продажів покупці можуть їх придбати за ціною 4444 грн. до 12 квітня.