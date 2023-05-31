Флагманські навушники з Hi-Fi звучанням OPPO Enco Air3 Pro

31 мая 2023, 15:15

OPPO AED Україна презентує нові бездротові навушники OPPO Enco Air3 Pro, перші у світі навушники з бамбуковою мембраною та адаптивним процесором автоматичного регулювання гучності.

Забезпечуючи максимально природне звучання, навушники здатні відтворювати найдрібніші деталі звуку за допомогою високоточної передачі LDAC, що відповідає золотому сертифікату акустичних характеристик Hi-Res Audio. OPPO Enco Air3 Pro також підтримує адаптивне ANC (активне шумозаглушення) з рівнем шумозаглушення до 49 дБ. Завдяки ефектам об'ємного звуку OPPO Alive, Golden Sound 2.0, 30-годинній автономній роботі та багатьом іншим можливостям, цей пристрій пропонує преміальний, першокласний досвід за розумну ціну.

Натхненні старовинним процесом виготовлення бамбукового паперу, OPPO Enco Air3 Pro - перші навушники, в яких використовуються діафрагми з бамбукового волокна. Вишукане бамбукове волокно виробляється за допомогою кропіткого процесу і потім пресується в рівномірно товсті та стійкі до перфорації бамбукові пластинки, які згодом перетворюються на діафрагму, що вставляється в навушник.OPPO Enco Air3 Pro оснащений першою у світі діафрагмою з бамбукового волокна, яка має три основні переваги порівняно зі звичайною діафрагмою з титановим покриттям. По-перше, вона на 60% легша, що дозволяє їй швидше реагувати на зміни звуку. По-друге, вона на 56% жорсткіша, що робить її менш чутлива до деформацій. Нарешті, внутрішній амбушур на 63% еластичніший, що ще більше знижує рівень шуму. Крім того, навушники не тільки легко долають бар'єр у 40 кГц, але й відтворюють високоякісний звук. Передня звукова камера має оптимізоване розташування, що дозволяє бамбуковим волокнам відтворювати природний і чистий звук на високих частотах, а спеціальний басовий конденсатор додає ваги низьким частотам, щоб ви могли відчути, як ваш звук оживає.Що стосується передачі, OPPO Enco Air3 Pro підтримує протокол LDAC, який може передавати аудіо зі швидкістю до 990 кбіт/с, що в 3 рази перевищує швидкість традиційних кодеків SBC (328 кбіт/с), зберігаючи кожну деталь у вашому аудіо. Більшість мобільних телефонів на базі Android 8 або новішої версії підтримують передачу звуку у високій роздільній здатності, що відповідає золотому стандарту HWA, дозволяючи вам насолоджуватися першокласним звучанням у будь-який час і в будь-якому місці.

OPPO Enco Air3 Pro пропонує провідні функції, включаючи Golden Sound 2.0, налаштування Enco Master та OPPO Alive. Golden Sound 2.0 створює індивідуальну модель вушного каналу користувача для забезпечення точного, делікатного та детального звучання. Функція Enco Master підтримує перемикання між трьома попередньо встановленими налаштуваннями для різних стилів звучання, а OPPO Alive забезпечує ефект об'ємного звучання театрального рівня.



OPPO Enco Air3 Pro забезпечує прорив у продуктивності адаптивного керування з рівнем шуму до 49 дБ, який легко охоплює більшість сценаріїв повсякденного життя. Адаптивний ANC був сертифікований TÜV Rheinland, що є відображенням чудової продуктивності технології. Функція, «Прозорий режим» дозволяє спілкуватися з друзями, не знімаючи навушників.



Адаптивне шумозаглушення перемикається на профіль шумозаглушення, який найкраще відповідає вашому оточенню (поїздка на роботу, подорож, офіс, навчання тощо) для тихого та комфортного прослуховування. Крім того, подвійний мікрофон + алгоритм шумозаглушення ШІ ефективно знижує навколишній шум, дозволяючи вам здійснювати дзвінки так, ніби ви зустрічаєтеся з кимось віч-на-віч, а алгоритм шумозаглушення вітру ефективно пригнічує шум вітру, дозволяючи вам насолоджуватися чистою музикою і чітким звучанням дзвінків навіть у вітряну погоду.



Окрім вишуканої якості звуку та адаптивного ANC, OPPO Enco Air3 Pro також вирізняється надзвичайно довгим часом автономної роботи, стильним дизайном, розумними елементами керування та багатьма іншими функціями, що задовольняють потреби меломанів.

Ці навушники дозволяють підключатися до двох пристроїв одночасно, позбавляючи вас від необхідності від'єднуватися від одного Bluetooth-пристрою і знову підключатися до іншого. Поставте пісню або відео на паузу або вимкніть звук на одному пристрої, а потім натисніть кнопку відтворення на іншому, і навушники автоматично переключаться.

Що стосується часу роботи від акумулятора, то OPPO Enco Air3 Pro має номінальний час автономної роботи 7 годин. З зарядним кейсом він може забезпечити до 30 годин роботи. Підтримка швидкої зарядки забезпечує 2 години прослуховування всього за 10 хвилин заряджання. Bluetooth 5.3 забезпечує затримку навушників лише на 47 мс та більш стабільне з'єднання, а також синхронізацію аудіо та контенту.

OPPO Enco Air3 Pro використовує градієнтний дизайн зарядного кейса, який повторює природний вигляд хмар на небі. Навушники та зарядний чохол також досить компактні за розміром, що дозволяє легко брати їх з собою куди завгодно в дорозі. Навушники мають клас захисту від пилу та води IP55, що робить їх ідеальними для занять спортом на свіжому повітрі.



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