Юг-Контракт почав продажі флагманських навушників OPPO Enco X2

1 сентября 2022, 12:15

На складі Юг-Контракту вже доступна для замовлення нова модель аудіогарнітури OPPO Enco X2, створеної спільно з Dynaudio.



Юг-Контракт додав до свого асортименту цікаву аудіоновинку OPPO Enco X2. Ці бездротові навушники є спільною розробкою компанії OPPO та відомого датського виробника професійної акустики Dynaudio. Конструкторам даної моделі вдалося перенести інноваційні технології, використані у великих студійних динаміках, в портативні навушники, створивши таким чином модель з надзвичайним звучанням.

OPPO Enco X2 побудовані на основі абсолютно нової коаксіальної системи SuperDBEE, що складається одразу з двох динаміків: 11-міліметрового динамічного випромінювача й 6-міліметрового планарного драйвера. Така складна, але напрочуд продуктивна конструкція створює звук студійної якості в максимально широкому частотному діапазоні. Надлегкі діафрагми з чотирма магнітами здатні відтворювати глибокі баси, насичені середні, дзвінкі та чисті високі частоти без найменших спотворень, причому верхня межа частотного діапазону сягає неймовірних 40 кГц.Новітні технології бездротової передачі даних Bluetooth 5.2 та LHDC 4.0 втричі збільшують кількість аудіопотоку, завдяки чому звук відповідає рівню Hi-Res Wireless. Цифрова обробка звуку також значно покращилася завдяки використанню нового високопродуктивного чіпу. В результаті користувач може насолоджуватися чистим, чітким й реалістичним звучанням.Для того, щоб жодні сторонні шуми не завадили прослуховуванню улюбленої музики або розмовам по телефону, в гарнітурі OPPO Enco X2 реалізовано інноваційну систему активного шумозаглушення з глибиною до 45 дБ. Удосконалений адаптивний алгоритм поглинання шумів автоматично ідентифікує середовище та пропонує найкращий режим шумозаглушення для безкомпромісного музичного задоволення. Спеціальна конструкція звуководу зводить нанівець вплив навіть сильного вітру, який більше не заважатиме слухати музику надворі.Гарнітура OPPO Enco X2 в кожному навушнику містить по три мікрофони, оснащені абсолютно новими датчиками кісткової провідності для точного вловлювання голосу. Така технологія дозволяє з максимальним комфортом розмовляти навіть в дуже шумному середовищі й гарантує передачу саме голосу, а не навколишніх шумів. А у випадках, коли під час прослуховування музики треба зробити паузу й поговорити з людиною поруч, не знімаючи навушників, існує спеціальний режим «прозорості», який вмикається автоматично.Новинка випускається в чорному та білому варіантах кольору, має надзвичайно компактні розміри, легку вагу й водночас значну автономність – до 40 годин прослуховування та 2 години відтворення музики на 5-хвилинній швидкій зарядці.