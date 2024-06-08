OPPO анонсувала Enco X3i - TWS-навушники з адаптивним ANC

8 июня 2024, 23:34

OPPO AED Україна презентувала третє покоління бездротових навушників — OPPO Enco X3i.



Завдяки передовому інтегрованому коаксіальному дизайну з подвійними динамічними драйверами, OPPO Enco X3i створені для відтворення звуку високої роздільної здатності та добре збалансованого аудіо. Посилені ультрашироким діапазоном частот та активним шумопоглинанням, що управляється власними алгоритмами OPPO, ці навушники занурюють користувача у преміальну якість звуку та надають індивідуальний досвід прослуховування. Ряд оновлень, включаючи керування гучністю за допомогою дотику, Golden Sound 2.0, OPPO Alive Audio, Bluetooth 5.3 та подовжений час роботи акумулятора, закріплює статус OPPO Enco X3i як потужного гравця на ринку TWS.



OPPO Enco X3i оснащені інтегрованим коаксіальним дизайном з двома динамічними драйверами, що зменшує спотворення звуку для добре збалансованого та занурюючого аудіо досвіду. Використовуючи синергію між вуфером 10.4 мм та твітером 6 мм, навушники досягають ультраширокого діапазону частот від 15 Гц до 40 кГц, відтворюючи потужний бас, високі частоти та кришталево чистий вокал, піднімаючи якість звуку на новий рівень.

Завдяки Bluetooth-кодеку LHDC 5.0 високоякісна передача звуку досягається через Bluetooth з низькою затримкою, що кваліфікує OPPO Enco X3i як бездротовий пристрій Hi-Res Audio і ще більше зміцнює його присутність на ринку TWS.

Щоб забезпечити звуковий досвід, подібний до театрального, OPPO Enco X3i оснащені технологією OPPO Alive Audio. Засновані на власних алгоритмах і технології HRTF, навушники імітують просторове 3D-звучання, створюючи глибину і об'ємність, огортаючи користувачів з усіх боків для справжнього занурення, незалежно від пристрою або джерела звуку.

Оновлена технологія Golden Sound 2.0 також дебютує в OPPO Enco X3i. За допомогою швидкого аудіотесту навушники генерують персоналізовані аудіопрофілі та точно налаштовують аудіо вихід, тому кожен користувач отримує індивідуальне рішення для прослуховування для виняткового звучання.



Якщо користувачі хочуть насолоджуватися якістю звуку студійного рівня, вони не повинні відчувати незручності від фонового шуму, тому OPPO Enco X3i оснащені інтелектуальною технологією шумозаглушення, сертифікованою TÜV Rheinland. Завдяки надширокому частотному діапазону 4 000 Гц і глибині шумопоглинання до 49 дБ навушники здатні блокувати як низькочастотний шум дорожнього руху, так і високочастотний шум від музичних інструментів, дозволяючи користувачам поринути в чисту насолоду музикою або зосередитися на виконанні поставленого завдання.

Функція інтелектуального шумопоглинання Smart-Scene використовує три вбудовані мікрофони для виявлення навколишнього шуму і застосовує власні алгоритми для вибору найбільш відповідного режиму шумопоглинання залежно від оточення користувача. Наприклад, режим прозорості дозволяє користувачам насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом і водночас залишатися в курсі навколишньої обстановки, надаючи їм додатковий рівень безпеки та зручності. Крім того, два інтелектуальні алгоритми - шумозаглушення дзвінків і шумозаглушення вітру - відфільтровують небажані звуки, вловлюють вокал і забезпечують стабільний, якісний і безперебійний зв'язок без зайвих турбот.



OPPO Enco X3i сумісні з Bluetooth 5.3, що забезпечує блискавичну передачу високоякісного звуку. Завдяки швидкості затримки лише в 94 мс навушники забезпечують занурення в ігровий процес без затримок із неспотвореною та синхронізованою акустикою.



Підключення двох пристроїв дозволяє швидко перемикатися та працювати в багатозадачному режимі без зайвих зусиль. Сумісні з Android, iOS та Windows, OPPO Enco X3i можуть легко перемикатись між смартфонами, планшетами та ноутбуками для підвищення продуктивності. А завдяки функції Google Fast Pair користувачі Android можуть легко створювати пару навушників OPPO Enco X3i з іншими пристроями, що робить їх універсальними, як ніколи раніше.



Інтуїтивно зрозуміле управління OPPO Enco X3i здійснюється за допомогою сенсорної області на корпусі, де користувачі можуть без зусиль регулювати гучність, ковзаючи вгору або вниз. Захист від пилу та води за стандартом IP55 підвищує довговічність навушників, роблячи їх достатньо міцними для щоденного використання, водночас забезпечуючи їх надійність під час інтенсивних тренувань або в дощові дні.



OPPO Enco X3i також відрізняються тривалим часом автономної роботи. Повністю заряджені, вони забезпечують до 10 годин безперервного відтворення з вимкненим активним шумопоглинанням; у поєднанні з зарядним кейсом користувачі можуть отримати максимум 44 години загального часу прослуховування. Функція швидкого заряджання подовжує час відтворення до семи годин після 10-хвилинної зарядки, забезпечуючи безперервність прослуховування.

Доступні у двох кольорах, Electric Blue (Синій Електрик) та Meteor Grey (Сріблястий Метеор), OPPO Enco X3i поєднують в собі металеве покриття та матову текстуру для обтічного та естетичного зовнішнього вигляду. Зарядний чохол має закруглений прямокутний корпус із захисними властивостями, що забезпечує їх зручність у руці та сучасну, елегантну текстуру.



Навушники важать лише 4,8 грама кожен і мають ергономічний дизайн, розроблений на основі тисяч сканувань вушних раковин, щоб забезпечити щільне прилягання без тиску, що ідеально підходить для використання протягом усього дня.



В Україні нові бездротові навушники OPPO Enco X3i можна придбати на старт продажів з 3.06.2024 до 16.06.2024 за 4999 грн замість 5555 грн у кольорах: Electric Blue (Синій Електрик) та Meteor Grey (Сріблястий Метеор).

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