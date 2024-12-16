OPPO AED Україна презентувала нові TWS навушники OPPO Enco Air4

16 декабря 2024, 0:21

Новина оснащена активним шумопоглинанням до 32 дБ, а також мають функцію Dual-Mic AI Clear Call для покращеної якості голосових дзвінків і великі 12,4-міліметрові динаміки для насиченого звучання.



Завдяки швидкому та стабільному з'єднанню за допомогою Bluetooth 5.4, витривалому акумулятору, що забезпечує до 43 годин відтворення на одному заряді, а також винятковому дизайну в поєднанні з комфортом протягом усього дня, OPPO Enco Air4 є ідеальним вибором для користувачів, які шукають пару стильних і довговічних навушників за вигідною ціною.



Завдяки активному шумопоглинанню OPPO Enco Air4 створюють захоплююче середовище для прослуховування, де користувачі можуть безперервно насолоджуватися музикою. OPPO Enco Air4 пропонують до 32 дБ активного шумозаглушення і спеціально налаштовані для таких сценаріїв, як поїздки на роботу та галасливі вулиці, що дозволяє навушникам ефективно долати більшість повсякденних фонових шумів.

Видатне шумозаглушення доповнюється функцією Dual-Mic AI Clear Call, яка використовує два мікрофони та потужні алгоритми штучного інтелекту для інтелектуальної фільтрації навколишнього шуму в реальному часі, одночасно захоплюючи та підсилюючи голос користувача для підвищення чіткості дзвінка. Вітрозахисна конструкція додатково допомагає блокувати шум вітру, що дає змогу вести чіткі розмови в галасливих місцях, таких як метро, аеропорти тощо.



Для додаткової зручності та безпеки OPPO Enco Air4 також має Режим Прозорості (Transparency Mode). Ідеально підходить для таких ситуацій, як перехід вулиці або пересування в місцях великого скупчення людей, Режим Прозорості пропускає звуки ззовні, не перериваючи відтворення аудіо, допомагаючи користувачам залишатися в курсі того, що відбувається навколо, не знімаючи навушників.



За виняткову якість звуку в OPPO Enco Air4 відповідає набір провідних апаратних і технологічних рішень. В основі технології лежить 12,4-мм динамік з титанізованою діафрагмою, який виробляє підвищену енергію в широкому динамічному діапазоні, що забезпечує сильніші баси, чистіші високі частоти та прозоріший вокал. Ця вдосконалена якість звуку не лише збагачує враження від прослуховування різних жанрів, включаючи поп, рок, класичну та електронну музику, а й забезпечує захопливий звук в іграх.



Звук на OPPO Enco Air4 можна ще більше налаштувати за допомогою еквалайзера Enco Master Equalizer - попередньо встановлених налаштувань OPPO, доступ до яких можна отримати через додаток HeyMelody. Завдяки налаштуванням еквалайзера Чистий вокал (Clear Vocals), Посилення басів (Bass Boost) та Оригінальний звук (Original Sound), користувачі можуть легко знайти правильний стиль відповідно до своїх аудіоуподобань або музичних жанрів. Технологія OPPO Alive Audio[1], яка використовує запатентовані алгоритми для посилення просторових аудіоефектів і створення реалістичного звукового ландшафту навколо користувача, додає ще більшого занурення в процес прослуховування.



Акумулятор OPPO Enco Air4 забезпечує до 12 годин відтворення музики без підзарядки та до 43 годин у поєднанні з зарядним кейсом. Крім того, завдяки технології швидкої зарядки OPPO, швидка 10-хвилинна зарядка за допомогою чохла - це все, що потрібно для 11 годин відтворення, що робить OPPO Enco Air4 ідеальним вибором для тих, хто веде активний спосіб життя в дорозі. Завдяки покращеній формулі електроліту, яка безперервно відновлює електроди під час заряджання та розряджання, акумулятор також може похвалитися винятковою довговічністю. Завдяки цій передовій технології акумулятор навушників може зберігати понад 80% своєї початкової ємності після 1000 повних циклів заряджання, що робить OPPO Enco Air4 першими навушниками OPPO TWS, які отримали сертифікат TÜV Rheinland за характеристиками «Здоров'я акумулятора».

Що стосується можливостей підключення, OPPO Enco Air4 також забезпечує швидке, стабільне та безперебійне з'єднання завдяки новітньому Bluetooth 5.4. Наднизька затримка всього 47 мс забезпечує безперебійну та синхронізовану передачу звуку в іграх та відео, а підтримка одночасного з'єднання з двома пристроями на базі Android, iOS або Windows дозволяє легко перемикатися між джерелами аудіосигналу. Для користувачів Android процес створення пари ще більше спрощується за допомогою Google Fast Pair[5].OPPO Enco Air4 зберігає культовий дизайн навушників у формі краплини роси (Dewdrop Design) попередньої моделі Enco Air, який тепер вдосконалений ще більш зручними контурами для покращеного комфорту під час носіння. Легка конструкція вагою всього 4,2 грама на один навушник забезпечує комфортне носіння навіть під час тривалих сеансів прослуховування.OPPO Enco Air4 також може похвалитися ступенем захисту від пилу та вологи IP55, що робить його надійно захищеним від атмосферних впливів та ідеальним для подорожей на свіжому повітрі, інтенсивних тренувань або дощової погоди. Пройшовши суворі випробування, включаючи екстремальну температуру до 55℃, багаторазові падіння та випробування на міцність шарнірів, OPPO Enco Air4 та зарядний кейс довели свою стійкість до суворих умов, гарантуючи безперервне прослуховування практично в будь-якому середовищі.OPPO Enco Air4 у кольорі Шовковисто-білий (Silky White) вже доступні в Україні. Рекомендована ціна новинки 3499 грн. Навушники можна придбати на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.