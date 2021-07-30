OPPO представляет TWS наушники Enco Buds в Украине

30 июля 2021, 12:45

OPPO представляет беспроводные наушники Enco Buds в Украине. Стабильное соединение, длительная автономная работа и стильный дизайн обеспечивают невероятный опыт.



Кроме того, ОРРО Enco Buds оснащены специальным игровым режимом с низкой задержкой и AI технологией шумоподавления во время звонков.



OPPO Enco Buds освобождают пользователей от любых ограничений во время прослушивания музыки. Наушники используют Bluetooth 5.2, поддерживающий бинауральную передачу звука с низкой задержкой, то есть обеспечивают быстрое и стабильное беспроводное соединение.

Если вы беспокоитесь из-за того, что наушники могут внезапно разрядиться, у OPPO Enco Buds есть для вас отличное решение: гарантированные 24 часа автономной работы! Всего одна 15-минутная зарядка позволяет наслаждаться любимой музыкой 6 часов подряд.



OPPO Enco Buds знают, чем порадовать геймерскую аудиторию. Чтобы активировать игровой режим с низкой задержкой, нужно трижды коснуться наушника. И таким образом игрок получит режим чрезвычайно низкой задержки (80 мс3), что существенно увеличит скорость игры и улучшит аудиовизуальную синхронизацию.



Еще одно преимущество OPPO Enco Buds — эргономичный дизайн. Компания ОРРО предлагает три размера мягких силиконовых амбушюров, которые плотно прилегают к уху и не мешают при длительном ношении. Поэтому OPPO Enco Buds — не просто надежный помощник во время игр, а умный девайс, создающий соответствующее настроение.

Кроме проводов OPPO Enco Buds также освободят вас от прерываний и звуковых дефектов. Наушники оснащены встроенной 8 мм подвижной катушкой, обеспечивающей отличные низкочастотные характеристики и глубокие басы. OPPO Enco Buds также поддерживают AAC (Advanced Audio Coding — продвинутый уровень аудиокодирования), то есть протокол передачи звука высокой четкости с высокой скоростью кодирования, открывающий больше деталей аудиозаписи.



Во время звонков умный алгоритм на основе DNN различит ваш голос среди фоновых шумов. Поэтому собеседник услышит вас, даже если вы будете в метро или на шумной улице.



OPPO Enco Buds оснащены защитой от брызг и пыли, что гарантирует их работу в любых условиях, ведь гаджет соответствует стандарту защиты IP54.

Беспроводные наушники ОРРО Enco Buds на данный момент представлены в Украине в белом цвете. Успейте приобрести ОРРО Enco Buds до 8 августа по акционной цене, приуроченной к старту продаж: всего за 999 грн вместо 1199 грн. Новинка будет доступна на сайте и в магазинах Eldorado.

Ориентация на требовательного пользователя, высокое качество звука и доступная цена делают OPPO Enco Buds оптимальным выбором для тех, кто хочет почувствовать свободу прослушивания музыки без проводов и прерываний.