Enco Free – новые беспроводные наушники OPPO с притязательным дизайном

12 декабря 2019, 13:45

В ближайшее время китайская OPPO планирует анонс своих новых беспроводных наушников - Enco Free.

Грядущая новинка получит дизайн в стилистике Apple AirPods. В стандартном комплекте поставки будет предусмотрен футляр для подзарядки.Среди прочего источники отмечают гибридную систему шумоподавления, состоящую, в частности, из четырех микрофонов.Подключение к источнику звука будет выполняться при помощи модуля Bluetooth 5.0.В продаже новинка появится в трех цветовых решениях корпуса – белом, черном, а также розовом.Официальный анонс новинки намечен на 26 декабря.