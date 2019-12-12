12 декабря 2019, 13:45

Enco Free – новые беспроводные наушники OPPO с притязательным дизайном

В ближайшее время китайская OPPO планирует анонс своих новых беспроводных наушников - Enco Free.


Грядущая новинка получит дизайн в стилистике Apple AirPods. В стандартном комплекте поставки будет предусмотрен футляр для подзарядки.

Среди прочего источники отмечают гибридную систему шумоподавления, состоящую, в частности, из четырех микрофонов.

Подключение к источнику звука будет выполняться при помощи модуля Bluetooth 5.0.

В продаже новинка появится в трех цветовых решениях корпуса – белом, черном, а также розовом.

Официальный анонс новинки намечен на 26 декабря. 
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