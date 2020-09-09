OPPO Enco W51 — беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления

9 сентября 2020, 9:15

ОPPO официально презентуют украинскому потребителю свои первые беспроводные наушники с активным шумоподавлением (ANC).

Наушники OPPO Enco W51 бесперебойно работают в любых путешествиях и отлично показывают себя даже в ветреную погоду. Наушники имеют все необходимые функции и характеристики, такие как беспроводная зарядка, профессиональное качество звука, сверхнизкая задержка и интеллектуальное управление сенсором, позволяющим пользователям получить полноценный качественный опыт использования.

С ростом популярности беспроводных наушников спрос потребителей на активное подавление шума значительно увеличивается. Если наушники не оснащены такой функцией, пользователи в шумном окружении — например, в метро или автобусе, — вынуждены значительно увеличивать громкость, чтобы услышать музыку или телефонные звонки на своем смартфоне, а это потенциально угрожает слуху.

Команда OPPO Acoustic R&D разработала новейшие возможности уменьшения шума, добившись двойного прорыва в качестве звучания музыки и уменьшении уровня шума во время разговоров. Эта технология позволяет пользователям прослушивать песни, погружаться в игры и любимые шоу, а также осуществлять телефонные звонки в любых условиях. Наушники оснащены технологией подавления шума 2+2, сочетающей новый высококлассный двухъядерный цифровой чип для шумоподавления с двойной технологией ANC. Это позволяет расширить спектр частоты уменьшения шума в OPPO Enco W51 до 2,5 кГц. Наушники могут не только обрабатывать широкий диапазон шума, но и занимают ведущие позиции в отрасли, имея самую высокую максимальную глубину уменьшения шума — 35 дБ. Это как находиться в бесшумном пузыре — в личном пространстве, где на первом месте стоят комфорт в ушах и удовольствие от прослушивания.

OPPO Enco W51 поддерживают протокол беспроводной зарядки Qi, чтобы вы могли легко заряжать наушники беспроводным способом. Всего 15 минут подзарядки позволяют пользоваться наушниками до 3-х часов, при этом общее время работы аккумулятора — до 24 часов. С этой выносливостью достаточно заряжать наушники только раз в неделю, чтобы ежедневно прослушивать аудио до 4-х часов. А если этого недостаточно, OPPO Enco W51 предлагает обратную зарядку, позволяя определенным мобильным телефонам заряжать чехол наушников беспроводным способом. Забудьте о переживаниях из-за низкого заряда аккумулятора!

Наушники OPPO Enco W51 используют новую бинауральную передачу данных с низкой задержкой по каналу Bluetooth. По сравнению с традиционной технологией переадресации Bluetooth, задержка уменьшается. Встроенный чип Bluetooth 5.0 улучшает способность сигнала противостоять препятствиям, совершенствует стабильность звука и предотвращает лишним шумам, когда вы наслаждаетесь музыкой. Неважно, слушаете вы аудио или просматриваете видео, эта стабильность звука всегда остается для того, чтобы вы могли наслаждаться звучанием.



Для многих беспроводных наушников подавление шума происходит ценой ухудшения качества звука. Когда играет музыка, микрофон для подавления шума поднимает громкость музыки и ошибочно воспринимает ее как фоновый шум, который нужно устранить. Активное подавление шума в свою очередь стремится компенсировать звук вашей музыки, препятствует качества звука. Вместо классического подхода в наушниках OPPO Enco W51 внедрен общесистемный алгоритм компенсации качества звука, который позволяет минимизировать потери качества звучания, вызванные шумоподавлением. Это обеспечивает чистый и бескомпромиссный звук при включенной функции подавления шума.

Наушники также оснащены 7-мм двойной мембраной с графеновым TPU, что обеспечивает улучшенную звуковую реакцию и высокую производительность. Этот материал имеет преимущества благодаря тому, что он легкий, дает быструю реакцию и обеспечивает высокую надежность. В сочетании с поддержкой кодирования AAC высокой четкости и аудиоформатов SBC, OPPO Enco W51 прекрасно соответствуют высоким ожиданиям пользователей о качестве звука.

Одного взгляда на OPPO Enco W51 достаточно, чтобы влюбиться в их дизайн. Наушники доступны в двух цветах: Цветочный Белый и Звездный Синий.

Удобство действительно беспроводных наушников может стать искрой, которая разжигает любовь людей к ним. Разработанные таким образом, чтобы быть абсолютно интуитивно понятным и стать естественным продолжением тела, наушники имеют широкий набор интерактивных опций. Просто дважды коснитесь левого наушника, чтобы включить шумоподавление, дважды коснитесь правого наушника, чтобы перейти к следующей песне или положить трубку после разговора. А три легких касания к любому наушнику помогут включить голосового помощника.

Эргономичный дизайн наушников позволяет им естественно располагаться в ваших ушах, создавая невероятный опыт прослушивания. Благодаря технологии IP54 наушники имеют устойчивость к пыли и воде. Кроме того, они имеют интуитивные функции, такие как быстрая синхронизация, открытие для подключения и быстрое переключение между устройствами.

Имея впечатляющие технологические особенности, несомненную элегантность и комфорт, наушники OPPO Enco W51 True Wireless становятся выбором стильных пользователей. С ценой всего 2799 гривен, вы получаете потрясающее качество за умеренную цену.

Наушники OPPO Enco W51 True Wireless уже доступны на сайтах и в магазинах наших партнеров: ROZETKA, Comfy и Citrus, а со следующей недели — ищите еще и в Фокстроте, Eldorado и ALLO.