OPPO представляє Enco Air5 з флагманськими шумозаглушенням до 52 дБ

19 июня 2026, 22:42

Компанія OPPO представила навушники Enco Air5, які роблять флагманське активне шумозаглушення (ANC) із глибиною шумопригнічення до 52 дБ доступним для ще більшої кількості користувачів.

У поєднанні зі спеціально налаштованими динаміками для потужного баса, автономністю до 54 годин² та набором розумних і зручних функцій, Enco Air5 піднімають стандарти очікувань від навушників у цьому сегменті.

Раніше найкращі системи активного шумозаглушення були доступні переважно у флагманських моделях навушників. З Enco Air5 компанія OPPO робить цей преміальний досвід доступним ширшій аудиторії.

Навушники оснащені вдосконаленою архітектурою активного шумозаглушення з подвійним зворотним зв’язком та системою з трьох мікрофонів у кожному навушнику. Це дозволяє зменшувати навколишній шум до 52 дБ у надширокому діапазоні частот до 5000 Гц.

Завдяки технології Real-time Active Noise Cancellation навушники динамічно аналізують навколишні шуми та безперервно коригують рівень шумозаглушення в режимі реального часу, забезпечуючи оптимальне звучання під час поїздок, роботи чи подорожей.

Водночас система з трьох мікрофонів працює разом із фірмовою ШI-моделлю шумозаглушення під час дзвінків від OPPO, значно покращуючи чіткість голосу в шумному середовищі. Навіть за швидкості вітру до 25 км/год Enco Air5 забезпечують стабільну та чітку якість зв’язку.



Enco Air5 забезпечують шумозаглушення до 52 дБ та підтримують надширокий діапазон частот шумозаглушення до 5000 Гц.

Enco Air5 оснащені 12-мм динамічним басовим драйвером, який забезпечує максимальну амплітуду вібрації на 100% більшу, ніж у Enco Air4. Це покращує динамічний відгук і забезпечує глибший та потужніший бас.

У поєднанні з конструкцією Clear Acoustic Cavity Design та технологією OPPO Alive Audio, навушники відтворюють просторий і природний звук із більшою глибиною та атмосферністю, створюючи ефект повного занурення, максимально наближений до живого виступу.



Легка конструкція є важливою умовою комфорту під час тривалого носіння, і Enco Air5 досягають цього завдяки Ultra-Compact Cavity Design.

Кожен навушник важить лише 4,3 г, водночас відповідаючи стандарту захисту IP55 від пилу та бризок води. Це забезпечує комфортне та надійне використання в найрізноманітніших умовах.

Enco Air5 забезпечують до 13 годин відтворення музики на одному заряді. Разом із зарядним кейсом загальний час автономної роботи сягає 54 годин, що дозволяє насолоджуватися музикою протягом кількох днів без необхідності підзарядки.

Крім того, навушники отримали сертифікат TÜV Rheinland Battery Health Certification, який підтверджує збереження щонайменше 80% ємності батареї після 1000 циклів заряджання, забезпечуючи тривалий термін служби пристрою.



Завдяки новітній технології Bluetooth 6.1, Enco Air5 забезпечують швидше, стабільніше та безпечніше бездротове підключення.

Підтримка Dual Connection Across Systems дозволяє одночасно працювати з двома пристроями та легко перемикатися між ними без повторного сполучення, забезпечуючи безперервний користувацький досвід на різних платформах.

У парі зі смартфонами OPPO навушники підтримують широкий набір функцій Tap to Launch, які роблять щоденне використання ще зручнішим. Завдяки налаштовуваним жестам користувачі можуть миттєво запускати AI Translate, Google Gemini або Spotify, отримуючи швидший доступ до інтелектуальних функцій та сервісів.



Enco Air5 підтримують одночасне підключення до двох пристроїв на платформах Android, iOS та Windows.



Бездротові навушники OPPO Enco Air5 вже в наявності в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.

OPPO Enco Air5 Pro доступні в двох кольорах: Біла Перлина та Північний Чорний. Покупці можуть їх придбати за ціною 3499 грн.