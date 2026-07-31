Росія виходить на польові випробування лазерного комплексу проти дронів

31 июля 2026, 11:15

НПЦ «Сварог» вийшов на польові випробування лазерного комплексу функціонального ураження «Перун» — твердотільного або волоконного лазера ІЧ-діапазону в стаціонарному варіанті (20-футовий контейнер) або на шасі вантажівки до 5 т.

Ключова цифра, яку варто розкласти одразу: дальність ураження оптоелектронних датчиків БпЛА — 10–20 км, а силових елементів конструкції — лише 5–7 км. Це не одна система з двома режимами, це дві принципово різні задачі. «Перун» на практиці є насамперед засобом осліплення — виводить з ладу камери і сенсори наведення, а не гарантовано знищує апарат фізично. Дрон з вибитою оптикою може продовжити політ за інерцією або перемкнутись на резервне наведення.Енергетика: АКБ забезпечує 15 хвилин безперервного випромінювання і 5 годин чергування без підзарядки. При імпульсно-періодичному режимі 15 хвилин перекривають відбиття масованого нальоту — але лише якщо зовнішнє цілевказання встигає видавати цілі з потрібним темпом і без розривів.Головне конструктивне обмеження: атмосферне загасання лазерного пучка в складних метеоумовах — туман, дощ, дим — залишається критичним фактором. Лазер — це «зброя ясного неба», і саме в умовах диму від пожеж або навмисних аерозольних завіс його ефективність падає кратно.Стаціонарний варіант у морському контейнері — зручно для прихованого розгортання і захисту об’єктів ТЕК або портів, але прив’язує систему до позиції. Мобільна версія на «КамАЗі» вирішує питання переміщення, але не вирішує питання живлення: 5 годин автономії — це не система тривалого чергування, а засіб посиленого прикриття конкретної події.«Перун» — логічне і дешевше доповнення до ЗРК на термінальному рубежі, але не заміна: він осліплює дешевше, ніж ракета знищує, проте гарантує фізичне знищення лише на дистанціях, де дрон вже близько. У поганих метеоумовах або проти апаратів з резервними каналами наведення — ефективність під питанням.