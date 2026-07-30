ВМС США досрочно выводят из эксплуатации один из новейших боевых кораблей

30 июля 2026, 13:15

Военно-морские силы США вывели из эксплуатации прибрежный боевой корабль USS Fort Worth (LCS-3), прослуживший всего 13 лет вместо запланированных 25.

Решение связано с хроническими техническими проблемами, прежде всего с неисправностями силовой установки, которые сопровождали корабль с 2016 г.

Как отмечает The National Interest, списание одного из самых новых и дорогостоящих кораблей американского флота вызвало вопросы в Конгрессе.

Законодатели ранее уже добились продления его службы, однако в итоге флот признал дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной. Издание также указывает, что концепция кораблей класса Freedom разрабатывалась в эпоху борьбы с терроризмом и оказалась плохо приспособлена к современным задачам, включая возможное противостояние с Китаем. Несмотря на модернизацию отдельных систем, корабли этого типа остаются ограниченно вооруженными и недостаточно защищенными для высокоинтенсивных конфликтов.



После вывода из эксплуатации с USS Fort Worth снимут пригодные для повторного использования компоненты, а сам корпус, как ожидается, может быть использован в качестве искусственного рифа.