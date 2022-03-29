29 марта 2022, 13:15

"Саратов" уничтожила "Точка-У"

Корабль "Саратов" в Бердянске уничтожили из оружия, которое не предназначено для ведения боевых действий на море



Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Речь идет о тактических ракетных комплексах "Точка-У". По словам генерал-майора, никто и никогда ещё не использовал такое оружие против кораблей.

