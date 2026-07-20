Впервые за 13 лет в Средиземном море нет российских военных кораблей

20 июля 2026, 17:15

Впервые с 2013 г. в Средиземном море, по данным проекта Russian Forces Spotter, не зафиксировано ни одного российского военного корабля.

Аналитики связывают прекращение постоянного присутствия России в регионе с закрытием турецких проливов для военных кораблей после начала российско-украинского конфликта в 2022 г. Это ограничило возможности ротации кораблей Черноморского флота.Дополнительным фактором стало ослабление роли российской базы в сирийском Тартусе, которая сейчас, по оценкам экспертов, выполняет преимущественно ограниченные транзитные функции.