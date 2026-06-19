Германия направила военные корабли к Ормузскому проливу

19 июня 2026, 8:45

Германия направляет два корабля в Красное море в рамках подготовки к возможной военной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны Германии Писториус.

«В данный момент наш тральщик Fulda и судно снабжения Mosel проходят через Суэцкий канал в направлении Красного моря», — заявил он журналистам по прибытии на встречу со своими коллегами из НАТО в Брюсселе.Писториус заявил, что для участия в операции по разминированию потребуется одобрение Ирана и Омана, и добавил, что любая миссия также будет зависеть от развития дальнейших переговоров между Ираном и США.