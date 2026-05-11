Иран намерен установить контроль над подводными кабелями в Ормузском проливе

11 мая 2026, 16:45

Иран заявил о праве на полный суверенитет над подводной интернет-инфраструктурой, проходящей через Ормузский пролив.

Согласно новой модели управления регионом, Тегеран намерен использовать контроль над глобальными коммуникациями как рычаг «цифровой мощи». Об этом сообщает иранское информагентство Fars. «Через пролив проходят транзакции на $10 трлн в день. Любой сбой нанесет мировой экономике ущерб в сотни миллионов долларов», - отмечает источник.

Исламская республика, как отмечает издание, выдвигает следующие условия в предлагаемой модели управления Ормузским проливом:▪️ Прокладка кабелей должна идти только с разрешения Тегерана и с уплатой пошлин;▪️ Технологические гиганты (Google, Meta, Microsoft) обязаны работать в зоне пролива по законам Ирана;▪️ Ремонт и обслуживание сетей должны передать исключительно иранским компаниям.В Тегеране подчеркивают, что право на суверенитет не отменяется режимом транзитного прохода и будет жестко соблюдаться.