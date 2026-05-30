30 мая 2026, 14:23

EcoFlow пропонує потужну зовнішню батарею для станцій RIVER 3 Plus

EcoFlow RIVER 3 Plus — розширюйте можливості вашої зарядної станції з додатковою батареєю Smart EB 600. 

Додаткова батарея RIVER 3 Plus Smart EB 600 — це: 

Ємність 572 Вт·год та можливість утричі довше живити електроніку і побутові пристрої вдома чи під час відпочинку; 
Бездротова технологія Pogo Pin — дозволяє поєднувати рішення зі станцією без зайвих кабелів; 
LFP-акумулятор зі збереженням ємності на рівні 80% після 3000 циклів роботи. 
Потрібно більше мобільної енергії? Використовуйте RIVER 3 Plus Smart EB 600 як автономний повербанк та заряджайте смартфони, планшети, портативні колонки та інші гаджети через вбудований USB-C порт. 
