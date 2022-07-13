EcoFlow River Pro - портативная электростанция

13 июля 2022, 10:15

Во время боевых действий, находясь в полевых условиях, важно оставаться на связи и иметь возможность зарядки и питания различных приборов. При этом могут возникать перебои с электричеством. Вот почему важную роль играют мобильные зарядные устройства.

Сегодня на рынке имеется множество автономных батарей - повербанков, от которых можно просто зарядить смартфон или планшет. Но все же их ресурс достаточно ограничен.

И в данном случае поможет портативная электростанция от компании EcoFlow. В ассортименте у данного производителя много моделей, имеющих хороший баланс между размером, весом и временем автономной работы.

Так, модель EcoFlow River Pro имеет размер с автомобильный аккумулятор, хотя и намного легче — всего 7,6 кг. При этом зарядка обеспечивает емкость 720 Вт. Сверху имеется ручка для удобной транспортировки.

Устройство имеет две розетки на одном конце, так что вы можете подключить как минимум два устройства одновременно. Обычно они выдают 600 Вт, хотя функция X-Boost может временно увеличить ее до 1800 Вт. Это, очевидно, сокращает количество времени, которое вы получите от одной зарядки.

Сбоку устройство имеет порты USB-C и три порта USB-A, которые полезны для зарядки других устройств, таких как планшеты, смартфоны, наушники и т. д.

Удобный экран на боковой панели River Pro показывает, сколько часов и минут заряда у вас есть, когда вы запускаете устройства от него. Также там показано, сколько энергии поступает и выходит из устройства в любой момент времени. Таким образом, вы можете установить, какие устройства действительно прожорливы.

Количество времени, которое вы получите, во многом зависит от того, какое устройство вы заряжаете. Так, ноутбук может работать до 20 часов.

Когда пришло время снова зарядить аккумулятор, вы можете зарядить его от обычной настенной розетки, от автомобильного прикуривателя или от солнечной панели.

Сетевая розетка быстрее всех заряжает River Pro всего за 2 часа, а автомобильный адаптер — целых 8 часов.

Если же приобрести еще солнечную панель мощностью 160 Вт, то скорость зарядки при этом действительно зависит от погоды, и в инструкциях говорится, что это займет от 6 до 12 часов.

Солнечная панель представляет собой четыре панели, аккуратно упакованные в сумку для удобной транспортировки.Наконец, свет на боковой стороне устройства может быть очень полезным и очень ярким.

Это невероятная электростанция; она заряжается очень быстро, проста в использовании, легче, чем вы ожидаете, и очень удобная в использовании. У нее так много применений как на открытом воздухе, так и в помещении, и мы очень рекомендуем ее.