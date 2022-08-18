Відкрито реєстрацію на вебінар “Енергонезалежні рішення EcoFlow для бізнесу

Вже 23 серпня о 16:00 експерти EcoFlow поділяться досвідом використання станцій RIVER Pro і DELTA Max у стоматологічній клініці.
Та розкажуть, як уникати зупинок роботи, не втрачаючи час і гроші вашому бізнесу.
Детально говоритимемо про:
скільки електроенергії споживають стоматологічні прилади;
які портативні станції краще використовувати у стоматології;
як довго станції EcoFlow зможуть підтримувати роботу клініки;
підключення RIVER Pro та DELTA Max до стоматологічної установки, стерилізатора, мікроскопа, кондиціонера та супутньої техніки.
Рекомендуємо до перегляду власникам клінік, приватним підприємцям і всім, хто хоче укомплектувати свій офіс, заклад чи будинок джерелом резервного живлення. Також просимо заздалегідь залишати цікаві вам запитання під цим дописом та у формі.
Не забудьте зареєструватись. Чекаємо зустрічі!
https://forms.gle/9GqEA9hf88R7SRuR6
Посилання на трансляцію надішлемо в день проведення вебінару.