18 августа 2022, 10:15

Відкрито реєстрацію на вебінар “Енергонезалежні рішення EcoFlow для бізнесу

Вже 23 серпня о 16:00 експерти EcoFlow поділяться досвідом використання станцій RIVER Pro і DELTA Max у стоматологічній клініці.

Та розкажуть, як уникати зупинок роботи, не втрачаючи час і гроші вашому бізнесу.

Детально говоритимемо про:

    скільки електроенергії споживають стоматологічні прилади;

    які портативні станції краще використовувати у стоматології;

    як довго станції EcoFlow зможуть підтримувати роботу клініки;

    підключення RIVER Pro та DELTA Max до стоматологічної установки, стерилізатора, мікроскопа, кондиціонера та супутньої техніки.

Рекомендуємо до перегляду власникам клінік, приватним підприємцям і всім, хто хоче укомплектувати свій офіс, заклад чи будинок джерелом резервного живлення. Також просимо заздалегідь залишати цікаві вам запитання під цим дописом та у формі.

Не забудьте зареєструватись. Чекаємо зустрічі!

https://forms.gle/9GqEA9hf88R7SRuR6

Посилання на трансляцію надішлемо в день проведення вебінару.
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