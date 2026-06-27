EcoFlow пропонує знижки до 20% на свою продукцію

27 июня 2026, 9:23

Літо 2026 розпочинається з вигідних цін на енергонезалежні рішення EcoFlow. Встигніть придбати зі знижкою до 20% пристрої, що створять енергетичний комфорт за будь-яких сценаріїв використання.

Портативні зарядні станції:



EcoFlow RIVER 2 Pro

EcoFlow DELTA 3

EcoFlow DELTA 3 Plus

EcoFlow DELTA 3 Max

EcoFlow DELTA 3 Max Plus

EcoFlow TRAIL 200 DC

EcoFlow TRAIL 300 DC

EcoFlow TRAIL Plus 300 DC





Сонячні панелі:



EcoFlow 400 Вт Solar Panel

EcoFlow 110 Вт Solar Panel

EcoFlow 160 Вт Solar Panel



Смартпристрої:



Кондиціонер EcoFlow Wave 3

Кондиціонер EcoFlow Wave 3 (з акумулятором)

Холодильник EcoFlow Glacier Classic 35 л

Холодильник EcoFlow Glacier Classic 35 л (з акумулятором)

Холодильник EcoFlow Glacier Classic 45 л (з акумулятором)

Холодильник EcoFlow Glacier Classic 55 л (з акумулятором)



Акція діє з 15 червня по 15 липня 2026 року.



ТОП-3 переваги, щоб обрати рішення EcoFlow:



Автономність та мобільність: отримайте повну незалежність від розетки та стабільне живлення будь-де — від дому чи офісу до прогулянки або кемпінгу. Пристрої EcoFlow мають ергономічну будову, яка дозволяє легко транспортувати та зберігати їх.

Потужність та ефективність: зарядні станції EcoFlow мають оптимальне поєднання ємності, потужності та брендових технологій для живлення кількох пристроїв. Робота із сонячними панелями робить їх базою для домашньої СЕС чи безкоштовним джерелом енергії на відпочинку.

Безпека та довговічність: рішення EcoFlow мають гарантію до 10 років завдяки використанню довговічних та безпечних елементів. Вбудовані датчики контролю та фірмовий мобільний додаток EcoFlow — Power a New World дозволяють легко керувати роботою пристроїв навіть віддалено.



Скористайтеся вигідною можливістю та активуйте енергію літа уже зараз — замовляйте рішення EcoFlow за акційною ціною на офіційному сайті: https://ecoflowukraine.com/aktsiini-tovary/1192/