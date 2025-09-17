ГлавнаяНовости
17 сентября 2025, 21:59

Осінні знижки на флагманські рішення EcoFlow до мінус 38%

Енергонезалежна осінь розпочинається зі знижок до 38% на популярні рішення EcoFlow.

Встигніть придбати за вигідними цінами з 16 вересня по 15 жовтня 2025 року наступні товарні позиції. 

Портативні зарядні станції:

- EcoFlow RIVER 3 UPS  
- EcoFlow RIVER 3 PLUS  
- ЕcoFlow DELTA 3  
- EcoFlow DELTA 3 PLUS  
- EcoFlow DELTA 3 1500  
- EcoFlow DELTA 2 MAX  
- EcoFlow DELTA PRO 3 (міжнародної версії) 

Портативні сонячні панелі: 

- EcoFlow 400 Вт Solar Panel  
- EcoFlow 220 Вт Solar Panel   
- EcoFlow 160 Вт Solar Panel  
- EcoFlow 110 Вт Solar Panel  

Акція триває з 16.09.2025 до 15.10.2025 року включно. 

Щоб отримати детальну консультацію або протестувати обране рішення, завітайте до нашого Авторизованого магазину EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129. 

Ціни на акційні позиції однакові на офіційному сайті https://ecoflowukraine.com/, Авторизованому магазині, а також по всій мережі офіційних дилерів EcoFlow в Україні. 


Оцените новость:
  • 1 оценка