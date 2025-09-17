Осінні знижки на флагманські рішення EcoFlow до мінус 38%

17 сентября 2025, 21:59

Енергонезалежна осінь розпочинається зі знижок до 38% на популярні рішення EcoFlow.



Встигніть придбати за вигідними цінами з 16 вересня по 15 жовтня 2025 року наступні товарні позиції.

Портативні зарядні станції:



- EcoFlow RIVER 3 UPS

- EcoFlow RIVER 3 PLUS

- ЕcoFlow DELTA 3

- EcoFlow DELTA 3 PLUS

- EcoFlow DELTA 3 1500

- EcoFlow DELTA 2 MAX

- EcoFlow DELTA PRO 3 (міжнародної версії)



Портативні сонячні панелі:



- EcoFlow 400 Вт Solar Panel

- EcoFlow 220 Вт Solar Panel

- EcoFlow 160 Вт Solar Panel

- EcoFlow 110 Вт Solar Panel



Акція триває з 16.09.2025 до 15.10.2025 року включно.



Щоб отримати детальну консультацію або протестувати обране рішення, завітайте до нашого Авторизованого магазину EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129.



Ціни на акційні позиції однакові на офіційному сайті https://ecoflowukraine.com/, Авторизованому магазині, а також по всій мережі офіційних дилерів EcoFlow в Україні.