Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство

2 января 2026, 14:45

Відповідний указ про натуралізацію опублікували 27 грудня. Громадянство Франції надали актору, його дружині-юристці лівансько-британського походження Амаль та їхнім 8-річним близнюкам.

Клуні заявив, що любить французьку культуру та мову, навіть попри те, що досі погано нею володіє. У 2021 році подружжя придбало будинок і виноградник у Провансі, в департаменті Вар.За словами актора, саме у Франції їхні діти можуть жити без папараці та надмірної уваги. Хоча родина не мешкає там постійно, маєток у Провансі Клуні називає «найщасливішим місцем» для своєї сім’ї.