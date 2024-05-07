Українці активно отримують громадянство Чехії

Щорічно близько 5000 іноземців отримують чеське громадянство. Більшість із них – українці (майже 50%) та словаки.
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- Связь | Сегодня, 11:45
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- Связь | Сегодня, 9:15
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