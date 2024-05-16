Українські біженці: майже половина прагне отримати громадянство іншої країни

16 мая 2024, 16:45

Опитано 801 респондента віком від 18 років, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року та наразі проживають у Німеччині, Польщі або Чехії.

▪️45% опитаних українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, розглядають можливість отримання громадянства іншої країни.▪️7% з них вже мають іноземне громадянство.▪️12% подали заявку на отримання громадянства й очікують на рішення.▪️34% не планують отримувати іноземне громадянство.▪️64% біженців задоволені своїм нинішнім життям за кордоном.▪️50% опитаних планують повернутися до України, 50% - ні.