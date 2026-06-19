"Дії" розпочався бета-тест нової послуги онлайн-розлучення

19 июня 2026, 14:45

Подати заявку на розлучення в "Дії" може подружжя віком від 18 років, яке має українське громадянство та не має спільних неповнолітніх дітей.



Для цього необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб.