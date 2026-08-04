Бельгия стала зависимой от газа из РФ из-за войны на Ближнем Востоке

4 августа 2026, 11:45

Россия в июле стала единственным поставщиком сжиженного природного газа для Бельгии, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в последний раз подобная ситуация фиксировалась в 2021 г., когда Бельгия восстанавливала экономику после пандемии коронавируса. По информации Bloomberg, объем закупок бельгийской стороной составил 400.000 тонн СПГ. Причиной стало резкое сокращение поставок в Европу из-за перебоев в судоходстве в Ормузском проливе, вызванных войной на Ближнем Востоке.По информации Bloomberg, в июле общий импорт СПГ в Бельгию сократился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время страна закупила у России около 0,4 млн тонн сжиженного природного газа. Кроме того, Бельгия продолжает получать трубопроводный газ из Норвегии и Британии.