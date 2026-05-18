ГлавнаяНовости
18 мая 2026, 10:15

США становятся главным поставщиком газа в Европу

Как пишет The Maritime Executive, Соединенные Штаты в 2026 году могут выйти на первое место среди поставщиков газа в ЕС благодаря стремительному росту экспорта СПГ. 

Аналитики IEEFA отмечают, что перебои с поставками с Ближнего Востока и сокращение доступности катарского газа усилили зависимость Европы от американских терминалов на побережье Мексиканского залива.


Оцените новость:
  • 0 оценок