Росія перекидає новітні Т-72Б3М до Лівії

18 мая 2026, 8:45

У Лівії засвітилися російські танки Т-72Б3М зразка 2025 року — одна з найновіших модифікацій сімейства Т-72, адаптована вже безпосередньо під досвід війни проти України.



За даними OSINT-аналітиків, щонайменше кілька таких машин могли отримати сили Халіфи Хафтара (LAAF), які традиційно залишаються одним із ключових партнерів Москви у Північній Африці.

Йдеться не про “складські” танки чи старі експортні версії, а про техніку з оновленим захистом від FPV-дронів, модернізованою динамічною бронею та доробками, які російська армія почала масово впроваджувати вже після великих втрат бронетехніки у 2023–2025 роках. Фактично РФ починає експортувати бойовий досвід українського фронту разом із самою технікою.Поява Т-72Б3М обр. 2025 у Лівії показує одразу кілька тенденцій.По-перше, Москва намагається зберігати військово-політичний вплив у Північній Африці навіть попри виснаження власної армії війною.По-друге, Кремль продовжує використовувати постачання сучасного озброєння як інструмент прив’язки союзників і створення залежності від російського ВПК.Окремо важливо, що Лівія для РФ — не лише ринок зброї. Це плацдарм для впливу на Середземномор’я, африканську логістику, міграційні потоки до Європи та доступ до ресурсів. Саме тому Москва підтримує Хафтара не лише політично, а й через військові поставки, інструкторів та присутність пов’язаних структур.Схоже, Росія дедалі активніше перетворює Африку на “другий контур” свого військово-політичного впливу. І Лівія тут стає одним із ключових вузлів — як для просування російської зброї, так і для закріплення довгострокової присутності РФ у регіоні.