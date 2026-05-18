Китай системно переводить армію в "електромагнітну війну"

18 мая 2026, 9:15

Поки увага більшості прикута до китайських винищувачів, флоту та ракет, НВАК паралельно вибудовує значно менш помітний, але критично важливий компонент сучасної війни — повітряну радіоелектронну розвідку та боротьбу.



Одним із головних робочих інструментів тут поступово стає БпЛА BZK-005, який із звичайної розвідувальної платформи перетворюється на повноцінний повітряний комплекс РЕР/РЕБ.

Спочатку BZK-005 створювався як середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту для спостереження та розвідки. Проте останніми роками Китай почав активно насичувати платформу спеціалізованим устаткуванням до роботи на електромагнітному спектрі.Саме ці апарати НВАК регулярно використовує в районах Тайванської протоки, Східно-Китайського моря, протоки Міяко та західної частини Тихого океану. По суті Китай постійно веде електронне картографування потенційного театру бойових дій навколо Тайваню та Японії.Особливо показовою є поява спеціалізованих модифікацій. Версія BZK-005B отримала передбачуваний комплекс РЕБ ARW9103, модифікація BZK-005D — контейнер радіоелектронної розвідки KZ100, а 2025 року засвітилися варіанти з компактними підвісними контейнерами ЕР на крилах. Це вказує на формування цілої лінійки змінних модулів під різні завдання від розвідки до активного придушення.Китай фактично йде шляхом створення дешевого масового повітряного SIGINT-контуру. Замість ризику для пілотованої авіації НВАК отримує можливість цілодобово тримати в повітрі відносно недорогі платформи, які збирають електронну обстановку, фіксують активність ППО та допомагають готувати майбутні ударні операції.BZK-005 поступово стає саме частиною такої системи — розподіленої мережі повітряної розвідки та радіоелектронної дії, розрахованої на потенційний конфлікт високої інтенсивності в Індо-Тихоокеанському регіоні.