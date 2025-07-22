Китай перекидає винищувачі-невидимки ближче до Тайваню

22 июля 2025, 15:45

Підтверджено розгортання винищувачів п’ятого покоління J-20 у складі 131-ї авіабригади Повітряних сил НВАК, дислокованої на базі Лулян у провінції Юньнань — на Півдні Китаю, поблизу Сіаму та Південно-Китайського моря.



Це одне з найпівденніших місць базування J-20, і його обрана локація має стратегічне значення: відстань до бази підводних ракетоносців на Хайнані — мінімальна, що дозволяє J-20 посилювати ППО регіону та оперувати над Тайванською протокою із дозаправленням у повітрі.

J-20 поступово витісняє легші J-10C, які досі складали основу бригади, і з якими нові винищувачі діятимуть у зв’язці. За поточними темпами НВАК отримає 120 одиниць J-20 лише у 2025–2026 роках — це вдвічі більше, ніж отримують ВПС США своїх F-35A за аналогічний період. Ці темпи роблять Китай безперечним лідером за масштабами бойового розгортання літаків 5-го покоління.



Уже в найближчі роки J-20 можуть перейти на двигуни WS-15 — найпотужніші у своєму класі, які забезпечують надкрейсерську швидкість понад 2 Маха та потенційно дозволяють використовувати авіаційне лазерне озброєння. У той час як США відмовились від розробки нових двигунів для F-35 (AVET та F136), Китай закріплює технологічну перевагу в цій галузі.

Розміщення J-20 у прикордонних зонах, зокрема поблизу з Індією, Сіамом і над територіями з оспорюваним суверенітетом у Південно-Китайському морі, дозволяє Пекіну формувати передову багатоярусну систему повітряного домінування.