Індонезія купує 42 винищувачі J-10C у Китаю

17 октября 2025, 12:45

Міністр оборони Індонезії Сяфрі Сьямсуддін підтвердив, що країна уклала угоду на придбання 42 китайських винищувачів J-10C — контракт оцінюють у понад 9 млрд доларів.

Це найбільша закупівля китайських бойових літаків у Південно-Східній Азії й водночас стратегічний розворот Індонезії від західних постачальників. Попередня спроба Джакарти придбати російські Су-35 у 2018 році була заморожена під тиском санкцій США. Китайських постачань це не стосується, тому вибір J-10C виглядає практичним і політично гнучкішим.Модель J-10C — це багатофункціональний винищувач покоління «4+», який має композитну конструкцію, сучасну авіоніку та систему озброєння, порівнянну з п’ятим поколінням. Він здатен нести ракети PL-15 із дальністю понад 200 км, має цифрову систему керування польотом і радар із активною фазованою решіткою. При цьому коштує менш як третину від французького Rafale — і навіть дешевше, ніж F-16V, що робить його економічно привабливим для країн із середнім оборонним бюджетом.Індонезія планує поступово вивести з експлуатації старі F-5 і частину F-16, інтегрувавши китайські винищувачі як основну платформу на десятиліття вперед. Це рішення має геополітичні наслідки: Пекін закріплює технологічний вплив у регіоні, тоді як Франція й США ризикують втратити частину своїх ринкових позицій у Південно-Східній Азії.Покупка J-10C — не лише економічний, а й стратегічний жест. Вона сигналізує про дедалі тіснішу військово-технічну співпрацю Китаю та Індонезії, яка прагне «санкційного суверенітету» та балансу між блоками. Для КНР це — підтвердження здатності експортувати високотехнологічні винищувачі на глобальний ринок, а для регіону — початок нової ери китайської авіаційної присутності.