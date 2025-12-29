Європейські союзники затвердять гарантії безпеки для України в січні, — Euractiv

29 декабря 2025, 15:15

Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб Коаліція охочих завершила деталі підтримки України після припинення вогню наступного місяця, заявив Єлисейський палац.

У той же час союзники очікують чіткої відповіді Росії на пропонований мирний план, з яким згоді українці, американці та європейці.Очікується, що рішення, ухвалене в січні, надасть Україні «чітку» картину того, як виглядатиме довгострокова підтримка.Десятки країн, на чолі з Францією та Великою Британією, кілька місяців працювали над гарантіями безпеки, які включають розгортання західних військ в Україні, фінансову допомогу, постачання зброї та багато іншого, щоб стримати Росію від повторного нападу. Деякі гарантії, особливо ті, що надаються США, все ще обговорюються.