З березня 2026 року Meest Пошта змінює тарифи

4 марта 2026, 11:15

Компанія Meest Пошта оновлює систему тарифікації. Головна зміна — вона стане більш прозорою та деталізованою.

Що саме зміниться:

З’явиться окрема вагова категорія для посилок 2–5 кг — через високий попит на такі відправлення.

Автоматичне страхування збільшено з 200 грн до 500 грн.

Запроваджено окремі тарифи для відправлень у межах обласних центрів.

Доставка в межах міської агломерації тарифікуватиметься так само, як і по місту.

Для посилок через поштомати діятиме окрема тарифна сітка — це розширить вибір способів доставки.

Нові правила почали діяти вже з 1 березня.