З березня 2026 року Meest Пошта змінює тарифи

Компанія Meest Пошта оновлює систему тарифікації. Головна зміна — вона стане більш прозорою та деталізованою.
Що саме зміниться:
З’явиться окрема вагова категорія для посилок 2–5 кг — через високий попит на такі відправлення.
Автоматичне страхування збільшено з 200 грн до 500 грн.
Запроваджено окремі тарифи для відправлень у межах обласних центрів.
Доставка в межах міської агломерації тарифікуватиметься так само, як і по місту.
Для посилок через поштомати діятиме окрема тарифна сітка — це розширить вибір способів доставки.
Нові правила почали діяти вже з 1 березня.