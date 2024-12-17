На 70-120 грн зростуть тарифи Vodafone з 24 грудня

17 декабря 2024, 8:45

За інформацією самого оператора, здорожчання зачепить 4 тарифи: Joice Start (з 200 до 270), Turbo (зі 180 до 270 грн), Joice Max (із 330 до 450 грн), Joice Pro (з 200 до 270).



Нагадаю, анонсували підвищення тарифів на 25% і в Kyivstar.