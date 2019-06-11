Vodafone открыл предзаказ на молодежный тариф Joice

11 июня 2019, 9:45

Безлимитный трафик на Apple Music, Netflix, YouTube и все топовые приложения, 6 Гб и 600 минут для звонков по Украине и в Польшу за 100 грн – полная свобода выбора в новом тарифе Joice.

Vodafone анонсировал запуск нового молодежного тарифа с безлимитным трафиком для топовых мультимедийных площадок и сервисов:Видео: YouTube, Netflix, Vodafone TV, MEGOGO;Музыка и книги: Apple Music, Tik Tok, YouTube Music, Vodafone Music, Vodafone Bools, SoundCloud, Shazam, Deezer;Игры и магазины приложений: Twitch, AppStore, Google Play, Steam;Cоцсети и месенджеры: Instagram, Facebook, twitter, Telegram, Viber, Skype.«Мы точно знаем, чем живут наши молодые клиенты, сколько времени проводят в интернете, какими приложениями пользуются чаще всего. Мы обработали огромные массивы данных и находили порой неожиданные для себя инсайты. Это помогло создать тариф, который включает практически все топовые сервисы, которыми пользуется украинская молодежь. Мы вместили в один тариф почти весь онлайн мир, в котором можно «жить», не переживая о том, что закончатся гигабайты. - комментирует запуск нового тарифа Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина. – Свобода выбора – это то, что мы можем дать молодежи, чтобы они могли с удовольствием общаться, жить и творить. С этой мыслью мы создавали тариф, в котором есть все: музыка, видео, игры, соцсети – just enjoy your choice. Так появилось название нашего тарифа – Joice».В ежемесячный пакет услуг также включены 6 Гб скоростного интернета, которых хватит на все самые нестандартные предпочтения. Тариф ориентирован на интернет-пользователей, вместе с тем включает и большой пакет минут для разговоров: 600 минут для звонков на все сети по Украине и в Польшу. Стоимость тарифа составляет 100 грн/месяц.Тариф Vodafone Joice появится на полках магазинов Vodafone в середине июня. Учитывая ажиотажный спрос, впервые в Украине открыт предзаказ на подключение к тарифу.