Клиенты Vodafone смогут поздравить с Новым годом весь мир

1 декабря 2017, 13:45

Vodafone дарит клиентам к Новому году минуты для поздравлений, безлимитный Youtube и мессенджеры.

Vodafone дарит своим клиентам возможность поздравить с новогодними праздниками своих друзей и близких в 62 странах мира.

Все новые клиенты Vodafone, которые подключатся к предоплаченным тарифам Vodafone Light+, линейкам тарифов Red и Unlim 3G до 31 января 2018 года, получат гарантированные подарки за пополнение счета на сумму от 100 грн одним платежом:

Клиенты Vodafone Unlim 3G Plus – 30 минут для звонков за границу и по Украине

Клиенты Vodafone Unlim 3G – 30 минут для звонков внутри сети и на другие сети Украины

Клиенты Vodafone Red S, M, L – 30 минут для звонков за границу и по Украине и безлимитный Youtube

Клиенты Vodafone Red XS – 30 минут для звонков за границу и по Украине, а также безлимитные текстовые сообщения в Viber и WhatsApp

Клиенты Vodafone Light+ – 30 минут для звонков на другие сети по Украине

Существующие клиенты тарифных линеек Vodafone Unlim 3G, Vodafone Red и Vodafone Red Extra также могут отпраздновать новый год со всем миром, получив подарки от Vodafone. Для этого нужно подключить акцию «Поздравь весь мир», отправив USSD-запрос на номер *101*2018#. И получать подарки, пополнив счет на сумму от 100 грн одним платежом до 31 января 2018 года:

Клиенты Vodafone Unlim 3G – 30 минут для звонков внутри сети и на другие сети Украины

Клиенты Vodafone Unlim 3G Plus и Vodafone Red Extra – 30 минут для звонков в 62 страны мира и по Украине

Клиенты Vodafone Red S, M, L – 30 минут для звонков за границу и по Украине и безлимитный Youtube

Клиенты Vodafone Red XS – 30 минут для звонков за границу и по Украине и безлимитные текстовые сообщения в Viber и WhatsApp

Клиенты Vodafone Light+ – 30 минут для звонков на другие сети по Украине















