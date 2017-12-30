Vodafone предлагает клиентам пользоваться безлимитным 3G интернетом в 2018 году

30 декабря 2017, 15:50

Vodafone Украина предлагает своим клиентам пользоваться безлимитным 3G интернетом в 2018 году и анонсирует новый срок действия тарифов линейки Vodafone Unlim 3G – до 31 мая 2018 года включительно.

Данное продление учитывает огромную популярность Unlim 3G среди пользователей мобильного 3G интернета и отражает тренд роста потребления данных среди абонентов оператора.

Тарифы Vodafone Unlim 3G и Unlim 3G Plus были введены в августе текущего года со сроком действия до 31.01.2018 г. и стали настоящей сенсацией на рынке.

Уникальность тарифов Unlim 3G в том, что за самую привлекательную на рынке стоимость интернет пользователи избавляются от утомительного подсчета потраченных гигабайт, проверок баланса, могут свободно пользоваться социальными сетями и мессенджерами, смотреть и транслировать видео, слушать онлайн-музыку, при этом ничего не нужно скачивать заранее, искать wi-fi и перегружать память смартфона.

