Во 2 квартале 2018 года Vodafone улучшил финансовые показатели

22 августа 2018, 12:15

Vodafone улучшил все основные финансовые показатели по результатам второго квартала 2018 года.

Доход компании во 2 квартале увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% и составил 3,1 млрд грн. Чистая прибыль компании во 2 квартале 2018 года составила 0,5 млрд грн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,2%.

Vodafone добился значительного роста операционной эффективности: показатель OIBDA увеличился на 35,8% в годовом исчислении и составил 1,7 млрд грн. Маржа OIBDA достигла показателя в 54,9%, увеличившись на 11,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абонентские доходы во втором квартале этого года увеличились в основном за счет роста потребления услуг мобильного интернета. Vodafone увеличил доходы от передачи данных на 51,5%, в годовом исчислении, что связано с ростом количества data-пользователей, которых за год стало на 1 миллион больше, переходом абонентов на Voice&Data и Unlim 3G Vodafone тарифы и ростом объема потребления data-услуг. В среднем клиенты Vodafone стали использовать на 139% больше мобильного интернета, чем годом ранее. По результатам 2 квартала цифровой клиент в сети Vodafone использовал в среднем 2,7 ГБ ежемесячно.

Еще одним драйвером роста основных показателей во втором квартале стал запуск предложений для общения абонентов в роуминге, в частности, во втором квартале Vodafone впервые в Украине предложил своим клиентам безлимитный месседжинг в роуминге для общения в Viber, WhatsApp, Skype. За год клиенты Vodafone увеличили потребление мобильного интернета в роуминге в 21 раз. Во втором квартале 2018 общее количество роумеров выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом, число пользователей мобильного интернета в роуминге стало на 89% больше по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Абонентская база компании в целом по Украине сохраняет стабильность и по результатам 2 квартала 2018 года насчитывает 20,3 млн клиентов. Уменьшение количества клиентов на 2,6% по отношению к 1 кварталу 2018 года произошло вследствие форс-мажорного отключения связи на неподконтрольных территориях востока Украины. При этом наблюдается рост количества data-пользователей – за год цифровых клиентов Vodafone стало больше на 1 миллион.

Во втором квартале 2018 года Vodafone Украина удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,7 млрд грн. Капитальные инвестиции компании в период активного строительства 3G и 4G сетей составили около 19 млрд грн.





