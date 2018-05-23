Vodafone в 1 квартале 2018 года увеличил инвестиции и доход

23 мая 2018, 14:15

Доход компании в 1 квартале 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,9 млрд грн.

Абонентские доходы в первые три месяца года увеличились в основном за счет органического роста доходов от передачи данных. В этот период Vodafone в 1,5 раза увеличил доходы от передачи данных, что связано с ростом количества data-пользователей, переходом абонентов на Voice&Data и Unlim 3G Vodafone тарифы, ростом объема потребления data-услуг.

Чистая прибыль компании в 1 квартале 2018 года составила 367 млн грн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 163 млн грн – основными причинами уменьшения этого показателя стали увеличение расходов на амортизацию и обесценение долгосрочных активов на востоке Украины ввиду ограниченных возможностей оказания услуг связи в регионе.

Vodafone добился значительного роста операционной эффективности: показатель OIBDA увеличился на 17,6% в годовом исчислении и составил 1,5 млрд грн. Маржа OIBDA достигла показателя в 52,8%, увеличившись на 7 пп по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абонентская база компании по результатам 1 квартала 2018 года насчитывает 20,7 млн клиентов. При этом наблюдается рост количества data-пользователей – за год цифровых клиентов Vodafone стало больше на 1,2 миллиона.

В начале года Vodafone значительно увеличил инвестиции в инфраструктуру – в первом квартале 2018 года инвестиции составили 1,2 млрд грн, включая стоимость олпаченных 4G лицензий, вложения в развитие сетей 3G и 4G.

На сегодняшний день воспользоваться скоростным мобильным интернетом 4G уже можно в 25 городах Украины, интернетом четвертого поколения воспользовались более 1 миллиона клиентов Vodafone Украина. 3G покрытие Vodafone доступно более 80% жителей Украины в более чем 10 тысячах населенных пунктов страны.

