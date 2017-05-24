В 1 квартале 2017 года Vodafone демонстрирует рост доходов и количества клиентов

24 мая 2017, 15:45

Vodafone Украина улучшил финансовые и операционные результаты в первом квартале 2017 года – как в годовом исчислении, так и в сравнении с результатами 4 квартала 2016 г.



Сбалансированная тарифная политика и наибольшие на рынке инвестиции в сеть обеспечили рост количества абонентов – в течение 9 кварталов подряд увеличивается количество клиентов компании, все больше абонентов используют карту Vodafone в качестве основной SIM-карты. Количество абонентов сети Vodafone Украина увеличилось как в квартальном, так и в годовом исчислении, и на конец марта 2017 года достигло 20,9 млн. человек



Доход Vodafone Украина в 1 квартале 2017 вырос как в годовом исчислении, так и по отношению к 4 кварталу 2016 года и составил 2,84 млрд. грн. Рост доходов обусловлен в основном ростом доходов от передачи данных.



Показатель OIBDA в 1 квартале 2017 года увеличился на 62% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и на 18,7% в сравнении с 4 кварталом 2016 года. Маржа OIBDA выросла до 45,8%, на 16,7 п.п. по отношению к аналогичному результату 1 квартала 2016 года. Чистая прибыль компании увеличилась в 1 квартале 2017 года по сравнению с результатами 1 квартала прошлого года и составила 0,5 млрд. грн.

Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 года – 1 квартал 2017 года выросли до 10,6 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. По результатам 1 квартала 2017 года оператор установил вдвое больше базовых станций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, в январе-марте «в эфир» было запущено 366 базовых станций. В этот период новое 3G покрытие появилось в населенных пунктах центральной Украины – в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях. Кроме того, Vodafone приступил к запуску 3G сетей на востоке Украины – весной 3G сеть Vodafone появилась в Краматорске, Славянске и Мариуполе, а в ближайшие месяцы 3G сеть Vodafone будет запущена и в других городах востока страны.





