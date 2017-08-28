Во 2Q2017 года Vodafone Украина увеличил инвестиции в 2 раза

28 августа 2017, 15:15

Во втором квартале 2017 года Vodafone Украина удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,2 млрд грн.

«Мы активно расширяем 3G покрытие – сегодня порядка 70% жителей Украины получили доступ к 3G услугам Vodafone. При этом мы делаем ставку на качество data услуг. С момента начала строительства в 2015 г. наши капитальные инвестиции перевалили за 13 млрд грн. Рекордные для рынка вложения в сеть позволили нам обеспечить достаточную емкость сети с учетом растущего спроса на услуги 3G. Мы создаем надежную базу для амбициозных тарифных предложений, стимулирующих рост потребления data услуг», – поясняет технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

Благодаря расширению 3G покрытия и улучшению качества data услуг, Vodafone Украина вдвое увеличил доходы от передачи данных. Рост дата доходов во 2 квартале 2017 года составил 93% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Квартальный доход от услуг передачи данных достиг 908 млн гривен.

Рост доходов от передачи данных стал ключевым фактором увеличения доходов компании. Доход за 2 квартал 2017 года вырос на 6,2% в годовом исчислении и составил 2,9 млрд гривен.

Vodafone Украина также улучшил остальные финансовые и операционные результаты во втором квартале 2017 года:

Абонентская база Vodafone Украина остается стабильной, сохраняя тенденцию к увеличению. По результатам 2 квартала 2017 года компания обслуживает 20,8 млн абонентов.

Показатель OIBDA во втором квартале этого года увеличился на 53% по отношению к аналогичному результату 2 квартала 2016 года и достиг 1,3 миллиарда гривен.

Маржа OIBDA в этот же период увеличилась на 13.4 п.п. в сравнении с результатами 2 квартала 2016 года.

Vodafone Украина также увеличил чистую прибыль до 0,5 млн грн, что на 137% больше в сравнении с результатами 2 квартала 2106 года.