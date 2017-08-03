Киевстар во 2-м квартале 2017: в два раза больше трафика, меньший отток

Количество абонентов мобильной связи во втором квартале 2017 года увеличилось на 2,8% — до 26,1 млн благодаря росту общего количества подключений и уменьшению оттока, а средний доход в расчете на абонента (ARPU) увеличился на 8,5% — до 48 грн.
Среднее потребление мобильных данных на абонента во втором квартале 2017 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доходы от услуги мобильного интернета увеличились на 71,6%, что повлияло на общий рост доходов компании. Так, во 2-м квартале 2017 доходы компании увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Доходы от услуг фиксированной связи увеличились на 5,9% — до 277 млн грн, благодаря услуге широкополосного фиксированного интернета («Домашний Интернет»), темпы роста которой превышают рыночный тренд. Количество клиентов фиксированного широкополосного интернета остается стабильным, и насчитывает порядка 0,8 млн пользователей. При этом средний доход от абонента фиксированного широкополосного интернета увеличился во втором квартале 2017 года на 11,5% до 69 грн.
Во втором квартале 2017 года показатель EBITDA увеличился на 13,7% — до 2,3 млрд гривен, а маржа EBITDA составила 56,8%. Это обусловлено ростом доходов и уменьшением расходов на межоператорский интерконнект.
Капитальные затраты во 2-м квартале 2017 г. составили 705 млн грн. В основном инвестиции были направлены на строительство и развитие сети 3G, а также модернизацию инфраструктуры. Так, радиосеть Киевстар работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), что позволяет поддерживать услуги связи различных стандартов, в том числе 3G и 4G. На сегодня модернизировано уже 92% радиосети. Во 2-м квартале 2017 года Киевстар продолжил развитие сети 3G, увеличив охват по населению с 48% до 69% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Киевстар остается лидером телеком рынка по суммам уплаченных налогов в государственный бюджет. В частности, во 2 квартале 2017 общая сумма налогов и отчислений компании составила 1,1 млрд грн, а всего за первое полугодие 2017 Киевстар уплатил в государственную казну 2,1 млрд грн.
«Нам есть чем гордиться – абонентов стало больше, они активно используют 3G и рекомендуют Киевстар. Я им очень благодарен и хочу сказать, что мы продолжим развивать инновационные сервисы, запускать новые продукты и радовать любимых клиентов качеством связи», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.
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