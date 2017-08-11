Потребление 3G+ дата-трафика lifecell во втором квартале превысило 160%

11 августа 2017, 13:15

Во втором квартале 2017 года оператор продолжает фиксировать активный рост потребления 3G+ дата-трафика в своей сети.

Прирост потреблённых гигабайтов компания связывает не только с динамичным развертыванием 3G+ сети lifecell, которая охватывает 24,4% территории Украины, но и с самым высоким проникновением смартфонов в сети оператора (63% на конец второго квартала), а также предложением тарифных планов с внушительными пакетами мобильного интернета и самой высокой скоростью передачи данных среди украинских мобильных сетей по данным сервиса Speedtest.



На конец второго квартала 2017 года lifecell зафиксировал квартальный рост мобильного 3G-интернета на 11%, до 17 905 Тбайт. Объем потребленного 3G дата-трафика во втором квартале 2017 году превысил объем 3G-трафика в аналогичном квартале 2016-го почти в три раза. Показатель максимального дневного 3G-трафика во втором квартале этого года составил 240 Тбайт, что на 103% больше, чем во втором квартале прошлого года.



Всего во втором квартале 2017 года абоненты lifecell отправили и получили 19 092 Тбайт данных, что на 118% больше, чем в аналогичный период 2016 года. При этом, показатель среднего потребления мобильного интернета во втором квартале 2017 года достиг почти 208 Тбайт в день, что на 6% больше, чем в первом квартале 2017 года, и на 116% больше, чем годом ранее. Максимальный суточный показатель потребления дата-трафика вырос на 82,7% относительно второго квартала 2016 года и в абсолютном выражении составил 255 Тбайт.



Карта 3G+ покрытия сети lifecell продолжает расширяться за счет новых подключений – 26 июля это были Житомир и 207 городов и населенных пунктов Житомирской области. Расширяется и линейка тарифных планов, в которых оператор предлагает самые смелые пакеты дата-трафика (например, 20 Гбайт в тарифных планах "Абсолютная Свобода" и "Жара"). Все это, по мнению компании, будет стимулировать дальнейшее потребление мобильного интернета на самой высокой скорости в 3G+ сети lifecell.